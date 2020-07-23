У Києві б'ють на сполох через аномальне нашестя медуз: у чому причина

У Києві нашестя медуз (ілюстративне фото: pixabay.com)

У київських водоймах величезна кількість амазонських прісноводних медуз з Південної Америки

У Києві зафіксували цього літа в Дніпровських водосховищах та річці незвичайних "гостей" - риба голка і дрібна медуза стали звичними мешканцями столичних вод.

Поява морських мешканців в дніпровських водах говорить про катастрофічний стан Дніпра, стверджують у прес-службі Асоціації рибалок України.

"Їх можна зустріти в столичній акваторії прямо під "вікнами" Верховної Ради, і це яскрава демонстрація неналежного ставлення до найбільшої річці країни", - підкреслили експерти.

Якщо три роки тому рибу голку і деякі види бичків можна було зустріти тільки в Дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, то сьогодні вони в достатку зустрічається прямо в столичних затоках.

Що за медузи з'явилися в Києві

Помічені у водах Києва медузи - це Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки. Кілька років тому можна було побачити її поодинокі екземпляри, але в цьому в деяких затоках "як в киселі плаваєш".

"Дана медуза - прибулець. Вона не властива нашій вітчизняній природі, швидше за все, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріума. Цей вид походить родом від справжніх медуз, схожий з ними за структурою, має щупальця, тобто це справжня, повноцінна медуза, правда кілька в зменшеному вигляді від своїх морських родичів", - розповіли в Асоціації.

Наголошується, що зараз Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії 57 мілин, які через 3-5 років можуть перетворитися в острови, якщо не вжити екстрених заходів.

"Ми ніколи не могли собі навіть уявити, що в Дніпрі зможуть жити морські мешканці. Але, на жаль, це реалії сьогоднішнього дня... І цьому явищу є свої пояснення", - розповідають соціалісти.

У водах Києва з'явилася незвичайна екосистема

За словами голови Асоціації рибалок України Олександра Чистякова, річку Дніпро, коли перегородили греблями, просто "вбили", позбавивши природної течії. У каскаді Дніпровських водосховищ за всі ці роки утворилася своя екосистема, відмінна від річкової.

Вину за всі біди найдавнішої річки Європи вони покладають на дії людини.

В Асоціації рибалок розповіли, що Земельний і Водний Кодекс чітко регламентують відстань природоохоронної прибережної смуги, на якій категорично заборонена господарська діяльність, крім рекреації, незважаючи на це поля впритул підійшли до водойм і після рясних дощів вся хімія з них потрапляє у водойми. По дренажних каналах, малих річках вона потрапляє в Дніпровські водосховища. Також фактично всі авто мийки скидають відходи свого виробництва в ливньовки, за якими минаючи очисні споруди ця брудна вода, насичена автомобільними маслами і авто хімією, безперешкодно потрапляє прямо в Дніпро.

"Це далеко не повна картина ганебного відношення до головної річки України, з якої п'є воду 2/3 її населення. За твердженням вчених вода у водосховищах нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва. Завдяки всьому цьому склад води змінився, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям морських лиманів", - зазначають фахівці.

У водах Києва дрібна медуза і риба голка стали звичним явищем (фото: прес-службі Асоціації рибалок України)

Як повідомлялося раніше, популярний український курорт атакують медузи, і з пляжу їх вивозять тачками.

Нагадаємо, що нещодавно в Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.