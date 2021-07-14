В Києві повністю зникли квитки в громадському транспорті: як тепер платити

В Києві від сьогодні, 14 липня, повністю скасували квитки для оплати проїзду в громадському транспорті. Якщо раніше після скорочення кондукторів, "талончик" можна купити у водія, то тепер розрахуватися доведеться в інший спосіб.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки", - розповіли в прес-службі Київської міськадміністрації і додали, що столиця стала першим українським містом, що відмовилося від паперових талонів.

Аби скористатися транспортом - тролейбусом, автобусом, трамваєм, треба придбати транспортну картку, або купити QR-квиток, або ж мати "Картку киянина" для пільгового проїзду.

Транспортну картку (Kyiv Smart Card) або ж QR-квиток можна придбати в таких пунктах:

T-кіоски;

термінали самообслуговування е-квитка;

термінали Easy Pay;

станції Київського метрополітену;

додаток "Київ Цифровий".

У КМДА кажуть, що така реформа дозволить покращити роботу транспорту. Адже за допомогою цифрового обігу квитків буде яснішою картина по роботі транспорту, завантаженості кожного конкретного маршруту.

Як контролюватимуться поїздки

Після того, як з 1 липня в транспорті скоротили посаду кондукторів (контролерів-касирів), їм було запропоновано перейти на посаду контролера (або інші вакансії в підприємстві).

Таким чином, контролерів, які без попередження будуть перевіряти, чи оплатили ви поїздку, побільшає. І якщо вартість одноразової поїздки становить 8 грн, то штраф доведеться сплатити у двадцятеро більший, тобто 160 грн.

При вході до транспорту треба обов'язково завізувати свою поїздку на валідаторі, навіть якщо ви їдете всього одну зупинку.

Хто має право безплатного проїзду за "Карткою киянина"

Таке право надається ряду пільгових категорій, затверджених КМДА:

пенсіонери за віком,

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, в тому числі - особливі трудові заслуги,

непрацюючі городяни, які доглядають за інвалідами 1 групи і пенсіонерами, які старше 80 років,

учасники війни, які не входять в категорію пенсіонерів,

люди, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни"

багатодітні батьки, у яких троє і більше дітей.

Про всі категорії пільговиків можна дізнатися за посиланням.