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Рада пропонує враховувати вартість авто при виборі покарання за його викрадення

Україна, Вівторок 14 липня 2020 14:40
Рада пропонує враховувати вартість авто при виборі покарання за його викрадення
Фото: крадіжка авто (freepik)
Автор: Юлія Струк

Зміни хочуть внести в КК і в КПК

Верховна рада пропонує враховувати вартість автомобіля при визначенні відповідальності за його викрадення. Нардепи схвалили за основу відповідний законопроект №3301. Про це повідомляє РБК-Україна.

Нинішня редакція ч. 2 і 3 ст. 289 Кримінального кодексу враховує реально завдані збитки від злочину, а не вартість викраденого автомобіля.

Цей же проект закону пропонує замінити у відповідних нормах слова "завдали значної матеріальної шкоди" на "вчинені у значних розмірах" і "здійснені у великих розмірах". Тим самим акт визначає кваліфікуючою ознакою вартість автівки.

Зокрема, значним розміром вважається сума від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), а великим розміром - понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 262 750 гривень).

При цьому за крадіжку машини вартістю до 105 тисяч гривень загрожує штраф від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень - 20400 гривень) або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

За крадіжку авто, яке коштує понад 262 тисячі гривень, пропонують позбавляти волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Також закон посилює відповідальність за незаконне внесення змін, підробку, заміну або знищення ідентифікаційного номера вкраденого авто, його реалізацію, а також створення або утримання місць, у яких такі авто переобладнують. За такі діяння загрожує штраф від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, хочуть карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Новина доповнюється

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