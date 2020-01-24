Комір з кота: у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку

Хутро з кота (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві відвідувачі секонд-хенду "Сіріус" знайшли хутро з кота

Хутро з кота знайшли відвідувачі столичного секонд-хенду "Сіріус". Першою про знахідку повідомила Любов Харченко. Вона побачила хутро, дуже схоже на котяче, і запитала у продавців з чого воно зроблене, але її відразу ж попросили покинути ринок.

У наметі з незрозумілим хутром торгували шарфами, комірами, сумками і поясами. При цьому у багатьох цих виробів була забарвлення, що нагадує котяче. На деяких виробах на звороті був штамп із зображенням кота та зарубіжним маркуванням.

Хутро з кота (фото: Telegram-канал "Ху**ий Київ")

При цьому продавці кажуть, що у них все законно, і весь товар – це секонд-хенд, який привезли з Німеччини. Але ніяких документів торговці не надали. Вони показали лише санітарно-епідеміологічну експертизу, яка була прострочена. Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ий Київ".

Нагадаємо, що в Києві покинули шість тигрів, яких використовували для розваги багатих людей. Тварин знайшли на Жуковому острові в Києві (Голосіївський район). Тигри були замкнені в непридатних для утримання вольєрах. При цьому їх господар зник.

Пізніше стало відомо, що дикі кішки належать бізнесменові Володимиру Буланькову. Тварини потрібні були йому для заміської резиденції Tiger President Club, яку відвідували вершки українського суспільства.