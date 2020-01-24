ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комір з кота: у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку

STYLERЖиття    24.01.2020 - 13:26
Комір з кота: у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку
Хутро з кота (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві відвідувачі секонд-хенду "Сіріус" знайшли хутро з кота

Хутро з кота знайшли відвідувачі столичного секонд-хенду "Сіріус". Першою про знахідку повідомила Любов Харченко. Вона побачила хутро, дуже схоже на котяче, і запитала у продавців з чого воно зроблене, але її відразу ж попросили покинути ринок.

У наметі з незрозумілим хутром торгували шарфами, комірами, сумками і поясами. При цьому у багатьох цих виробів була забарвлення, що нагадує котяче. На деяких виробах на звороті був штамп із зображенням кота та зарубіжним маркуванням.

Комір з кота: у Києві на секонд-хенді виявили незвичайну знахідку

Хутро з кота (фото: Telegram-канал "Ху**ий Київ")

При цьому продавці кажуть, що у них все законно, і весь товар – це секонд-хенд, який привезли з Німеччини. Але ніяких документів торговці не надали. Вони показали лише санітарно-епідеміологічну експертизу, яка була прострочена. Про це повідомляє Telegram-канал "Ху**ий Київ".

Нагадаємо, що в Києві покинули шість тигрів, яких використовували для розваги багатих людей. Тварин знайшли на Жуковому острові в Києві (Голосіївський район). Тигри були замкнені в непридатних для утримання вольєрах. При цьому їх господар зник.

Пізніше стало відомо, що дикі кішки належать бізнесменові Володимиру Буланькову. Тварини потрібні були йому для заміської резиденції Tiger President Club, яку відвідували вершки українського суспільства.

Аномальна зима в Україні: птахи гніздяться, риба готується до нересту Вбивство дівчат у Києві: стали відомі нові деталі злочину
Новини України Київживотные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся