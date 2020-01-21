У Києві 12-річного школяра призвали до армії

Повістку до армії на строкову службу отримав 12-річний хлопчик у Києві - дитину призвали помилково, переплутавши вік. Курйозну історію розповіла мама юного "призовника" Ірина Костюченко на своїй сторінці в Facebook.

Жінка написала, що вранці в двері подзвонив двірник і заявив, що прийшла повістка з військкомату, попросивши розписатися.

У цей час син знаходився в школі на уроках.

Костюченко також переказала пораду, яку їй дав двірник: "За неявку по повісці штраф 119 грн". Не переживайте, мовляв, заплатіть штраф - і гуляйте ще півроку".

"Моя щелепа падає знову, кажу: а нічого, що малому 12 років? Може зі старшим переплутали - йому через тиждень 20, але у нього інше ім'я і взагалі він "чесний білобілетник" ... Чую, як у глибині квартири підскочив "старший науковий співробітник" - аж "блискавку" на кофті застібнув", - пише жінка.

Вона розписалася за одержання повістки і після вивчення документа з'ясувала, що її середньому сину, який народився в січні 2008, система "накинула" 5 років: переплутала "2008" і "2003", і ще одну букву в прізвищі перекрутила.

"І ось тепер я думаю - мені 24 січня 2020 року о 9:00 з'явитися самій зі свідоцтвом про народження і, припустимо, довідкою зі школи, він навчається в 6-А класі, або разом із "жертвою системи", щоб переконалися?", - йдеться у публікації.

Жінка також розповіла, що рост сина становить 146 см, вага 39 кг, зуби досі змінюються.

"Коню зрозуміло, що за вказаним телефоном нічого не доведеш. Але може особисто є шанси?" - розмірковує мама юного "призовника".

Крім того, вона в коментарях опублікувала фото сина, супроводивши знімок поясненнями:

"Для розуміння: наразі майбутній захисник країни та усіх вас має приблизно ось такий вигляд. Я просто відчуваю, як від вигляду цього любителя "Лего Майнкрафт" у всіх ворогів України десь ззаду штанів утворюється коричнева ароматна пляма".

В Києві призвали до армії 12-річного хлопчика (Фото: facebook.com/irina.kostyuchenko)

Користувачі мережі жваво відреагували на незвичайну ситуацію і стали іронізувати над помилкою, допущеною працівниками військкомату.

Так, луснеш від сміху... чи то "писарчуків" потрібно перевірити у окулістів, чи то на осудність, чи то армія вирішила "омолодитися", чи то самій вже сходити і швиденько "віддатися" на службу і повернутися додому... коротше варіантів багато.

Моєму братові колись прийшла повістка на його ім'я, прізвище, дата народження така ж, різні адреси, як потім з'ясувалося. Ну але "какаяразніца". Той інший теска був ще й засуджений. Мама бігала у військкомат і влаштувала там скандал. Вибачилися.

Я б пішла посміятися. Разом з дитиною. В школу б написала записку: Петренко Данило буде відсутня такого то числа через необхідність з'явитися у військкомат, повістка додається. Розважатися - так по повній. А в військкоматі зажадала б довідку за пропуск школи.

Стало страшно. Якщо у нас переплутають, можуть звинуватили мене в підробці документів. Моєму скоро 15. Але виглядає на 18. Зріст 192, борода і решта волосся...

У Києві дитину призвали до армії (Скрін коментарів facebook.com/irina.kostyuchenko)