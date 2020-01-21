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У Києві 12-річного школяра призвали до армії

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Дитині надіслали повістку про призов на строкову службу

Повістку до армії на строкову службу отримав 12-річний хлопчик у Києві - дитину призвали помилково, переплутавши вік. Курйозну історію розповіла мама юного "призовника" Ірина Костюченко на своїй сторінці в Facebook.

Жінка написала, що вранці в двері подзвонив двірник і заявив, що прийшла повістка з військкомату, попросивши розписатися.

У цей час син знаходився в школі на уроках.

Костюченко також переказала пораду, яку їй дав двірник: "За неявку по повісці штраф 119 грн". Не переживайте, мовляв, заплатіть штраф - і гуляйте ще півроку".

"Моя щелепа падає знову, кажу: а нічого, що малому 12 років? Може зі старшим переплутали - йому через тиждень 20, але у нього інше ім'я і взагалі він "чесний білобілетник" ... Чую, як у глибині квартири підскочив "старший науковий співробітник" - аж "блискавку" на кофті застібнув", - пише жінка.

Вона розписалася за одержання повістки і після вивчення документа з'ясувала, що її середньому сину, який народився в січні 2008, система "накинула" 5 років: переплутала "2008" і "2003", і ще одну букву в прізвищі перекрутила.

"І ось тепер я думаю - мені 24 січня 2020 року о 9:00 з'явитися самій зі свідоцтвом про народження і, припустимо, довідкою зі школи, він навчається в 6-А класі, або разом із "жертвою системи", щоб переконалися?", - йдеться у публікації.

Жінка також розповіла, що рост сина становить 146 см, вага 39 кг, зуби досі змінюються.

"Коню зрозуміло, що за вказаним телефоном нічого не доведеш. Але може особисто є шанси?" - розмірковує мама юного "призовника".

Крім того, вона в коментарях опублікувала фото сина, супроводивши знімок поясненнями:

"Для розуміння: наразі майбутній захисник країни та усіх вас має приблизно ось такий вигляд. Я просто відчуваю, як від вигляду цього любителя "Лего Майнкрафт" у всіх ворогів України десь ззаду штанів утворюється коричнева ароматна пляма".

В Києві призвали до армії 12-річного хлопчика (Фото: facebook.com/irina.kostyuchenko)

Користувачі мережі жваво відреагували на незвичайну ситуацію і стали іронізувати над помилкою, допущеною працівниками військкомату.

  • Так, луснеш від сміху... чи то "писарчуків" потрібно перевірити у окулістів, чи то на осудність, чи то армія вирішила "омолодитися", чи то самій вже сходити і швиденько "віддатися" на службу і повернутися додому... коротше варіантів багато.
  • Моєму братові колись прийшла повістка на його ім'я, прізвище, дата народження така ж, різні адреси, як потім з'ясувалося. Ну але "какаяразніца". Той інший теска був ще й засуджений. Мама бігала у військкомат і влаштувала там скандал. Вибачилися.
  • Я б пішла посміятися. Разом з дитиною. В школу б написала записку: Петренко Данило буде відсутня такого то числа через необхідність з'явитися у військкомат, повістка додається. Розважатися - так по повній. А в військкоматі зажадала б довідку за пропуск школи.
  • Стало страшно. Якщо у нас переплутають, можуть звинуватили мене в підробці документів. Моєму скоро 15. Але виглядає на 18. Зріст 192, борода і решта волосся...

У Києві дитину призвали до армії (Скрін коментарів facebook.com/irina.kostyuchenko)

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