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З Києва до Одеси можна добратися автомобілем на поїзді

STYLERЖиття    16.06.2020 - 18:06
З Києва до Одеси можна добратися автомобілем на поїзді
Укрзалізниця запускає вагони для перевезення авто з Києва в Одесу (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця запускає нову послугу для автомобілістів

Укрзалізниця впроваджує послугу, яка дозволить перевозити автомобілі з Києва в Одесу і навпаки. З 18 червня буде щодня ходити поїзд Одеса-Київ (№106/105), до якого буде прикріплено вагон-автомобілевоз.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах. При цьому ціну послуги перевезення авто необхідно уточнювати в ж/д касах міста. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

У компанії нагадали, що всі поїзди дезінфікують до і після кожного рейсу. Також проводиться посилена обробка постільної білизни під час прання. У всіх вагонах встановлені санітайзери.

Також у вагонах висять рекомендаційні наклейки, які нагадують пасажирам про правила особистої гігієни в умовах карантину. При цьому у поїзних бригад є засоби індивідуального захисту, вони пройшли інструктаж і медогляд.

При посадці на поїзд у пасажирів повинні бути надіті захисні маски. Їм також повинні виміряти температуру при вході на вокзал і при посадці в поїзд.

У компанії також зазначили, що в поїздах тимчасово не будуть пропонувати напої та кондитерські вироби.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків у курортних напрямках. Вони почнуть їздити з 19 червня, а квитки вже з'явилися у продажу.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Укрзалізницяпутешествия
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