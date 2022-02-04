ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тищенко знову виступав у Раді, але його ніхто не зрозумів: "ви всі розумно.. і ми всі це розуміємо"

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 10:38
Тищенко знову виступав у Раді, але його ніхто не зрозумів: "ви всі розумно.. і ми всі це розуміємо" Фото: Микола Тищенко знову зганьбився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко продовжує дивувати своїми ляпами. Цього разу в Раді член партії "Слуга народу" не блищав красномовством, він ледве міг зв'язати два слова. Сенс в даній промові зрозуміти було дуже складно.

Відео з нардепом з'явилося в Telegram-каналі Інсайдер.

Нижче ми наводимо цитати з виступу Тищенка. Чи є в них сенс - вирішувати вам.

"Ви все розумно, що... І ми це розуміємо... Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат, яка посміхається. Того...

Кияни не згодні, щоб ними хтось керував, кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом.

Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули щодо тих, які сьогодні чомусь в Києві є. У нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати".

Дивіться відео з Тищенко.

Так, зовсім недавно політик переплутав Різдво з Великоднем, і у своєму привітанні українців 7 січня наприкінці звернення в мережі написав"Христос Воскрес".

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко зганьбився через незнання цін на продукти у Києві - політик заявив, що купує гречку по 12 гривень, а сало на Бессарабському ринку по 50 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микола Тищенко
LITE
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра