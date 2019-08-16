У Київ пливуть кавуни: з'явилися "смачні" фото

Баржа з кавунами 16 серпня вирушила до Києва. Таким чином, вже незабаром мешканці столиці зможуть поласувати смачними ягодами.

Як розповів на своїй сторінці в Facebook глава Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в Київ через деякий час припливе півтисячі тонн кавунів і 40 тонн динь.

"Сьогодні ми відправляємо довгоочікувану баржу найсмачніших кавунів з Херсонської області на Київ. 500 тонн найкращих кавунів та 40 тонн дині з полів Херсонщини незабаром з‘являться на поличках столичних супермаркетів", - написав він.

Херсонські кавуни пливуть до Києва (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

За словами Гусєва, Херсонська область є лідером з виробництва плодоовочевої продукції в Україні і тільки врожаю кавунів в цьому році очікується на рівні 300 тис. тонн, що майже вдвічі вище торішнього.

Херсонські кавуни пливуть до Києва (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

"Варто сказати, що херсонські кавуни є справжнім брендом, якому довіряють і навіть намагаються підробляти. Вимагайте підтвердження походження кавунів і насолоджуйтесь кращими, вирощеними на землях Херсонщини!" - резюмував чиновник.

Херсонські кавуни пливуть до Києва (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

Раніше ми писали про те, що в Україні виявили велику партію небезпечних кавунів і динь.