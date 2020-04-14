На в'їздах у Київ водіям і пасажирам будуть вимірювати температуру

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Забезпечувати виконання норми буде поліція спільно з медиками

З четверга, 16 квітня, на в'їздах у Київ водіям і пасажирам транспорту обов'язково будуть вимірювати температуру в рамках карантину через коронавірус. Про це повідомляє Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Забезпечувати виконання норми буде поліція спільно з медичними працівниками.

Наголошується, що будуть перевіряти автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі і легкові автомобілі, які перевозять понад три особи включно з водієм.

"Якщо в столицю іде людина з нормальною температурою, після термометрії він зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градуса і ознаки гострого респіраторного захворювання, людини будуть тестувати на наявність коронавирусной хвороби і відправляти на самоізоляцію", - йдеться в повідомленні.

У випадку, якщо температура тіла перевищує 38 градусів і якщо людина має симптоми ГРВІ, то будуть викликати бригаду швидкої допомоги для госпіталізації хворого.

Нагадаємо, 14 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що за добу коронавірус в Києві підтвердили у 56 осіб. У тому числі заразилися п'ятеро медиків.

Всього в Україні відомо про 3372 випадках інфікування коронавірусом. Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 14 квітня - в матеріалі РБК-Україна.