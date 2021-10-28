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Київ переходить у "червону" зону: як працюватимуть школи та дитсадки

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Київ , Четвер 28 жовтня 2021 18:21
Київ переходить у "червону" зону: як працюватимуть школи та дитсадки Колаж РБК-Україна: як у Києві працюватимуть школи та дитсадки у "червоній" зоні
Автор: Роман Мирончук

Держкомісія ТЕБ і НС переводить Київ в "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти о 00:00 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міністра Кабміну Олега Немчинова.

Як працюватимуть школи та дитсадки

В Києві більшість шкіл перебувають на канікулах з 25 по 31 жовтня. Але у зв'язку з "червоною" зоною вони не відриються в понеділок, 1 листопада. Всі класи з 1 по 11 будуть знаходиться на онлайн-навчанні. Як довго це буде поки невідомо.

Що ж стосується дитячих садків, то вони працюватимуть у звичайному режимі. При цьому для співробітників є умова - вони всі повинні бути вакциновані.

Зазначимо, що місцева влада з 1 листопада вводить додаткові обмеження. У столиці буде заборонено відвідувати готелі, заклади соцзахисту, ЦНАП, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду без негативного тесту або сертифіката вакцинації.

Без COVID-сертифіката також заборонено відвідувати фітнес-зали і ТРЦ.

Київ переходить у &quot;червону&quot; зону: як працюватимуть школи та дитсадки

Ми також писали про те, що стало відомо, які обмеження будуть в Києві в громадському транспорті на час переходу в "червону" зону, і як перевірятимуть пасажирів.

Нагадаємо, у Києві від коронавірусу померла молода вчителька. При цьому напередодні жінка народила малюка.

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