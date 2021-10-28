Киев переходит в "красную" зону: как будут работать школы и детсады
Госкомиссия ТЭБ и ЧС переводит Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в 00:00 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на министра Кабмина Олега Немчинова.
Как будут работать школы и детсады
В Киеве большинство школ находятся на каникулах с 25 по 31 октября. Но в связи с "красной" зоной они не отроются в понедельник, 1 ноября. Все классы с 1 по 11 будут находится на онлайн-обучении. Как долго это будет пока неизвестно.
Что же касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме. При этом для сотрудников есть условие - они все должны быть вакцинированы.
Отметим, что местные власти с 1 ноября вводят дополнительные ограничения. В столице будет запрещено посещать гостиницы, заведения соцзащиты, ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда без отрицательного теста или сертификата вакцинации.
Без COVID-сертификата также запрещено посещать фитнес-залы и ТРЦ.
Мы также писали о том, что стало известно, какие ограничения будут в Киеве в общественном транспорте на время перехода в "красную" зону, и как будут проверять пассажиров.
Напомним, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница. При этом накануне женщина родила малыша.