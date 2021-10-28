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Киев переходит в "красную" зону: как будут работать школы и детсады

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Киев, Четверг 28 октября 2021 18:21
Киев переходит в "красную" зону: как будут работать школы и детсады Коллаж РБК-Украина: как в Киеве будут работать школы и детсады в "красной" зоне
Автор: Роман Мирончук

Госкомиссия ТЭБ и ЧС переводит Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в 00:00 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на министра Кабмина Олега Немчинова.

Как будут работать школы и детсады

В Киеве большинство школ находятся на каникулах с 25 по 31 октября. Но в связи с "красной" зоной они не отроются в понедельник, 1 ноября. Все классы с 1 по 11 будут находится на онлайн-обучении. Как долго это будет пока неизвестно.

Что же касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме. При этом для сотрудников есть условие - они все должны быть вакцинированы.

Отметим, что местные власти с 1 ноября вводят дополнительные ограничения. В столице будет запрещено посещать гостиницы, заведения соцзащиты, ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда без отрицательного теста или сертификата вакцинации.

Без COVID-сертификата также запрещено посещать фитнес-залы и ТРЦ.

Киев переходит в &quot;красную&quot; зону: как будут работать школы и детсады

Мы также писали о том, что стало известно, какие ограничения будут в Киеве в общественном транспорте на время перехода в "красную" зону, и как будут проверять пассажиров.

Напомним, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница. При этом накануне женщина родила малыша.

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