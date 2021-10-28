Київ на порозі локдауну: як перевірятимуть пасажирів у транспорті
У Києві посилюють карантин, і з 1 листопада в столиці діятимуть суворі обмеження, в тому числі щодо правил роботи громадського транспорту
Про це 28 жовтня заявив мер Києва Віталій Кличко на терміновому брифінг.
Градоначальник також просить уряд перенести столицю з "помаранчевої" в "червону" зону карантину. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.
Як працюватиме транспорт
В основному заборони не стосуватимуться громадян, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест/експрес-тест.
У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть - він продовжить роботу в звичайному режимі. Для пасажирів і водіїв - обов'язкова наявність вищевказаних документів.
Хто і як перевірятиме
У місті мобільні групи проводитимуть рейди та перевірки для контролю карантинних правил, в тому числі й у транспорті.
Так, у пасажирів при вході в автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки COVID-сертифікати і тести перевіряти не стануть - це будуть робити окремі групи поліцейських в салонах транспорту у вибіркових пасажирів.
Зазначимо, що згідно із затвердженим минулого тижня міською комісією ТЕБ і НС переліком правил і заборон у разі переходу Києва в "червону" зону, у громадському транспорті заборонять перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.
Додамо також, що в Києві з 1 листопада всі школи переведуть на дистанційку.