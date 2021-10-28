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Київ на порозі локдауну: як перевірятимуть пасажирів у транспорті

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 16:03
Київ на порозі локдауну: як перевірятимуть пасажирів у транспорті Фото: як у Києві працюватиме громадський транспорт при жорсткому карантині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві посилюють карантин, і з 1 листопада в столиці діятимуть суворі обмеження, в тому числі щодо правил роботи громадського транспорту

Про це 28 жовтня заявив мер Києва Віталій Кличко на терміновому брифінг.

Градоначальник також просить уряд перенести столицю з "помаранчевої" в "червону" зону карантину. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Як працюватиме транспорт

В основному заборони не стосуватимуться громадян, які мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест/експрес-тест.

У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть - він продовжить роботу в звичайному режимі. Для пасажирів і водіїв - обов'язкова наявність вищевказаних документів.

Хто і як перевірятиме

У місті мобільні групи проводитимуть рейди та перевірки для контролю карантинних правил, в тому числі й у транспорті.

Так, у пасажирів при вході в автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки COVID-сертифікати і тести перевіряти не стануть - це будуть робити окремі групи поліцейських в салонах транспорту у вибіркових пасажирів.

Зазначимо, що згідно із затвердженим минулого тижня міською комісією ТЕБ і НС переліком правил і заборон у разі переходу Києва в "червону" зону, у громадському транспорті заборонять перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Додамо також, що в Києві з 1 листопада всі школи переведуть на дистанційку.

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