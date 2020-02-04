Київ опиниться в епіцентрі морозних ударів: коли буде пік

Морози і завірюхи прийдуть 5 лютого в столицю України
Погода в Києві не порадує жителів столиці. 5 та 6 лютого на місто обрушаться морози і заметілі, кажуть синоптики.
Так, згідно з прогнозами, вже незабаром у Києві очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг і завірюха з температурою вночі близько 0 у середу змінять сніг і нічні морози до -5...-7 наступного дня. На дорогах очікується ожеледиця, вітер переважно північно-східний з поривами до 15-20 м / с.
У зв'язку з різкою зміною погоди, жителів Києва закликають не сідати за кермо без необхідності, а віддавати перевагу громадському пасажирському транспорту.
Також водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. В іншому випадку машини, що заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.
Поради водіям під час ожеледиці
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції і відмовтеся від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте включити габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте авто з літніми шинами
Поради пішоходам під час ожеледиці
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримувати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь - спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути - напружте м'язи, згрупуйтеся, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитися, - удар, спрямований на вас, зменшить свою силу;
- будьте уважні на тротуарі - автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків - як правило, вони покриті льодом