У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення
Київ накрила негода, у місті йде дощ та ожеледиця на дорогах. У місті ввели оперативне положення для транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київпастранс".
Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
Раніше патрульна поліція звернулась до водіїв та пішоходів.
"Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, сьогодні в Києві мокрий сніг та дощ, а на дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, вдень в Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої у роботі транспорту.