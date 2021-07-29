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Обірвані дроти та затоплені вулиці: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода

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Четвер 29 липня 2021 18:44
Обірвані дроти та затоплені вулиці: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода Фото: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Чернівці другий день поспіль потужна злива підтоплює вулиці міста. У центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплено десятки вулиць на околицях Чернівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

На вулиці Галицький шлях через негоду впало дерево. Воно перекрило проїжджу частину і обірвало мережі електропередач.

Також у місті зупинено рух тролейбусів.

Фото: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода (molbuk.ua)

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Чернівці Гідрометцентр
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