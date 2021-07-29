Обірвані дроти та затоплені вулиці: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода
Фото: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Чернівці другий день поспіль потужна злива підтоплює вулиці міста. У центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплено десятки вулиць на околицях Чернівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".
На вулиці Галицький шлях через негоду впало дерево. Воно перекрило проїжджу частину і обірвало мережі електропередач.
Також у місті зупинено рух тролейбусів.
Фото: Чернівці вдруге за тиждень накрила негода (molbuk.ua)