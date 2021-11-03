До Києва на мітинг не пустили автобус з антиваксами, бо без сертифікатів (відео)
На мітинг "антивакцинаторів" у Києві не змогли потрапити жителі Івано-Франківська, які збиралися приїхати до столиці для участі в акції протесту. Так, автобус з десятками противників вакцинації від коронавірусу і карантинних обмежень на Прикарпатті завернули через відсутність COVID-сертифікатів.
Про це передає місцеве видання "Репортер".
За встановленими вимогами для міжобласного сполучення в Україні з 21 жовтня у пасажирів повинні бути документи про щеплення від COVID-19, або негативні тести (ПЛР чи експрес). При цьому жителі "червоного" Івано-Франківська вчора пізно ввечері намагалися на автобусі відправитися до Києва мітингувати проти правил, зокрема, щодо вакцинації.
За даними місцевої преси, автобус з 30-35 антиваксами, прихильниками одіозного Остапа Стахіва, були зупинені поліцією для перевірки "ковідних" документів. Але жодної такої довідки у противників вакцинації не було.
У мережі опублікували відео, як проводився такий контроль.
Після суперечок з правоохоронцями через деякий час прикарпатські антивакцинатори розійшлися.
Зазначається, що за порушення правил карантину "копи" не склали жодного адмінпротоколу.
За інформацією видання "Галка", при спілкуванні з поліцейськими водій автобуса не зміг підтвердити, що у його пасажирів є COVID-сертифікати. У підсумку він вирішив відмовитися їх перевозити, щоб не отримати штраф.
Також попередньо відомо, що люди спробували знайти інший транспорт, щоб доїхати до Києва, і деяким це дійсно вдалося.
Відео: в Івано-Франківську антивакцинаторів не пустили на мітинг до Києва через відсутність COVID-сертифікатів
Раніше повідомлялося, що в Києві блогерка-антивакс відзначилася заявою про те, що українці і росіяни - один народ, і розповіла про фінансову підтримку їхнього руху з Москви.
Додамо, що 3 листопада протести "антивакцинаторів" пройшли не тільки в Києві, але і в деяких інших містах.