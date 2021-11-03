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Блогерка-антивакс в центрі Києва заявила, що українці і росіяни - один народ (відео)

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Київ, Середа 03 листопада 2021 11:26
Блогерка-антивакс в центрі Києва заявила, що українці і росіяни - один народ (відео) Колаж РБК-Україна: Блогерка-антивакс в центрі Києва заявила, що українці і росіяни - один народ
Автор: Світлана Мащенко

На мітингу антивакцинаторів у Києві 3 листопада "засвітилася" група людей, які називають себе "братами-слов'янами". Одна з найяскравіших представниць цієї команди - Олена Фаіст, яка називає себе блогером, зробила ряд "цікавих" заяв, в тому числі і про фінансову підтримку їх руху з Москви.

У соцмережах з'явилося відео з нашою героїнею та її заявами.

"Ми брати слов'яни!", "Єдиний народ!", "Це штучна війна, якої насправді немає!" - ось цитати учасниці мітингу проти вакцинації під парламентом.

Дівчина також відкрито заявляє, що отримує фінансування від "братів-слов'ян" з Москви на свої акції проти вакцинації.

Що відомо про Олену Фаіст

Дівчина називає себе "Керівником Черкаського філліала в "STOP Fake Pandemic"

Напередодні мітингу Олена Фаіст вийшла в соцмережах в ефір, виступила з десятихвилинною промовою. Дівчина зачитувала якийсь маніфест, в якому прослизали фрази "Люцифер", "Слуги диявола", "мучениця".

Також вона є членом організації "Ведичний Світ". Вони називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".

Цікаво, що час від часу організація збирається на Лисій горі в Києві.

Раніше ми писали, що "копи" грубо поклали на асфальт скандального блогера Волошина, спливло правдиве відео.

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