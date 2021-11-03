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В Киев на митинг не пустили автобус с антиваксами, потому что без сертификатов (видео)

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Ивано-Франковск, Среда 03 ноября 2021 18:01
В Киев на митинг не пустили автобус с антиваксами, потому что без сертификатов (видео) Коллаж РБК-Украина: антивакцинаторы без COVID-сертификатов не смогли приехать в Киев из Ивано-Франковска
Автор: Владимир Костырин

На митинг "антивакцинаторов" в Киеве не смогли попасть жители Ивано-Франковска, которые собирались приехать в столицу для участия в акции протеста. Так, автобус с десятками противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений на Прикарпатье завернули из-за отсутствия COVID-сертификатов.

Об этом передает местное издание "Репортер".

По установленным требованиям для межобластного сообщения в Украине с 21 октября у пассажиров должны быть документы о прививке от COVID-19, или негативные тесты (ПЦР или экспресс). При этом жители "красного" Ивано-Франковска вчера поздно вечером пытались на автобусе отправиться в Киев митинговать против COVID-ных правил, в частности, относительно вакцинации.

По данным местной прессы, автобус с 30-35 антиваксами, сторонниками одиозного Остапа Стахива, были остановлены полицией для проверки "ковидных" документов. Но ни одной такой справки у противников вакцинации не было.

В сети опубликовали видео, как проводился такой контроль.

После споров с правоохранителями через некоторое время прикарпатские антивакцинаторы разошлись.

Отмечается, что за нарушение правил карантина "копы" не составили ни одного админпротокола.

По информации издания "Галка", при общении с полицейскими водитель автобуса не смог подтвердить, что у его пассажиров есть COVID-сертификаты. В итоге он решил отказаться их перевозить, чтобы не получить штраф.

Также предварительно известно, что люди попытались найти другой транспорт, чтобы доехать в Киев, и некоторым это действительно удалось.

Видео: в Ивано-Франковске антивакцинаторов не пустили на митинг в Киев из-за отсутствия COVID-сертификатов

Ранее сообщалось, что в Киеве блогер-антивакс отличилась заявлением о том, что украинцы и русские - один народ, и рассказала о финансовой поддержке их движения из Москвы.

Добавим, что 3 ноября протесты "антивакцинаторов" прошли не только в Киеве, но и в некоторых других городах.

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Киев Ивано-Франковск сертификат вакцинации
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