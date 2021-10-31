Поліція влаштувала "облаву" через сертифікати в автобусі під Києвом: закінчилося все скандалом

В автобусі, який їхав з Полтави в Київ, розгорівся скандал через перевірку COVID-сертифікатів. Поліція вирішила зупинити транспорт фактично "серед поля", щоб перевірити, чи всі пасажири мають відповідні документи, але зробити "копам" це не дали.

Коли правоохоронці вирішили влаштувати свого роду "облаву", пасажири стали обурюватися, що їх можуть перевіряти тільки перед відправкою автобуса.

Водій також вступив у перепалку з патрульними поліцейськими, посилаючись на ПДР, де зазначено, що без причини зупиняти транспорт вони не мають право. Адже водій нічого не порушив і їхав по своєму маршруту в належний йому час.

У той же час поліцейські посилалися на постанову Кабміну, в якій вказано перелік карантинних обмежень і правил.

У якийсь момент перевірка документів почалася, проте подивитися їх вдалося далеко не у всіх присутніх в автобусі людей. Чим закінчився інцидент - не повідомляється.

Київ з 1 листопада переходить в червону зону

У Київському метрополітені вже зробили заяву про колосальний штраф для порушників - від 17 тисяч гривень.

"З 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис. грн", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що у постанові Кабміну сказано, що сума штрафу за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень, а точний її розмір визначатиме виключно суд.