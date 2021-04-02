Київ "горить" від коронавірусу, а молодь влаштовує масові вечірки в центрі (відео)

Звичайно ж, ніяких масок на молодих людях не було, що вже казати про соціальну дистанцію.

"Контрактова площа. Київ. Коли лікарні переповнені. Коли ні влади, ні поліції. І справедливості теж немає. Прямо зараз", - підписане відео.

Відео: Молодь влаштувала масові гуляння незважаючи на карантин у Києві (facebook.com/dmitro.raimov)

Користувачі мережі не приховують обурення. Ось що вони пишуть у коментарях:

Щовечора на вихідних там взагалі пекло для демофобов.

На жаль, але люди самі нехтують своїм здоров'ям.

Що має ще статися, щоб народ зрозумів, що єдиний шанс на порятунок країни, це жорстка диктатура

У здоровому тілі здоровий дух. Хворі і стурбовані на карантині.

Зазначимо, що на 2 квітня побитий антирекорд по коронавірусу - 19893 випадки за добу. І Київ зараз на піку захворюваності - у столиці - 1164 нових випадки.