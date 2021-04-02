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Київ "горить" від коронавірусу, а молодь влаштовує масові вечірки в центрі (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Незважаючи на критичну ситуацію з коронавірусом в Києві, молодь влаштовує гуляння в центрі. Натовп молодих людей помітили на Контрактовій площі ввечері 1 квітня.

Відео поділився користувач Facebook Дмитро Раїмов.

Звичайно ж, ніяких масок на молодих людях не було, що вже казати про соціальну дистанцію.

"Контрактова площа. Київ. Коли лікарні переповнені. Коли ні влади, ні поліції. І справедливості теж немає. Прямо зараз", - підписане відео.

Відео: Молодь влаштувала масові гуляння незважаючи на карантин у Києві (facebook.com/dmitro.raimov)

Користувачі мережі не приховують обурення. Ось що вони пишуть у коментарях:

  • Щовечора на вихідних там взагалі пекло для демофобов.
  • На жаль, але люди самі нехтують своїм здоров'ям.
  • Що має ще статися, щоб народ зрозумів, що єдиний шанс на порятунок країни, це жорстка диктатура
  • У здоровому тілі здоровий дух. Хворі і стурбовані на карантині.

Зазначимо, що на 2 квітня побитий антирекорд по коронавірусу - 19893 випадки за добу. І Київ зараз на піку захворюваності - у столиці - 1164 нових випадки.

Нагадаємо, що через критичну ситуацію в лікарнях Києва, карантин буде посилений з 5 по 16 квітня. Закриються дитячі садки, школи, а транспорт буде працювати тільки за спеціальними перепустками.

Раніше ми писали, за яких умов посилення карантину може бути продовжено і після 16 квітня.

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