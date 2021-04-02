Киев "горит" от коронавируса, а молодежь устраивает массовые вечеринки в центре (видео)

Несмотря на критическую ситуацию с коронавирусом в Киеве, молодежь устраивает гуляния в центре. Толпу отдыхающих и поющих песни молодых людей заметили на Контрактовой площади вечером 1 апреля.
Видео поделился пользователь Facebook Дмитрий Раимов.
Конечно же, никаких масок на гуляющих не было, что уже говорить о социальной дистанции.
"Контрактовая площадь. Киев. Когда больницы переполнены. Когда ни власти, ни полиции. И справедливости тоже нет. Прямо сейчас", - подписано видео.
Видео: Молодежь устроила массовые гуляния несмотря на карантин в Киеве (facebook.com/dmitro.raimov)
Пользователи сети не скрывают возмущения. Вот что они пишут в комментариях:
Отметим, что на 2 апреля побит антирекорд по коронавирусу - 19893 случая за сутки. И Киев сейчас на пике заболеваемости - в столице - 1164 новых случая.
Напомним, что из-за критической ситуации в больницах Киева, карантин будет ужесточен с 5 по 16 апреля. Закроются детские садики, школы, а транспорт будет работать только по специальным пропускам.
Ранее мы писали, при каких условиях ужесточение карантина может быть продолжено и после 16 апреля.