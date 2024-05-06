Почему "не клюют" мужчины? Раскрыты главные ошибки женщин, в которых не влюбляются

Иногда бывает так, что мужчина и женщина встречаются и будто бы начали строить отношения, но взаимности нет. И тогда возникает вопрос: почему же избранник не говорит о своих чувствах и есть ли они у него вообще. Как оказалось, существуют ошибки, из-за которых мужчины банально "не клюют" и не влюбляются.

Вы пытаетесь полностью изменить его жизнь

Когда вы встретили мужчину, у которого есть собственные интересы, вкусы, привычки и хобби, то действительно странно и нелогично пытаться "подстроить" его под себя. Человек имеет право на досуг и свободное время. А если вы начинаете его в этом ущемлять, он точно не признается в любви, потому что даже не почувствует симпатии.

"Когда ему нужно время или пространство в одиночестве, это отражение его, а не вас. Он устанавливает границу, которая соответствует его уровню комфорта (и вы тоже должны ее установить). Ему нужно пространство, потому что ему нужна автономия", - считает эксперт в отношениях Клейтон Остер.

Почему мужчина не влюбляется (иллюстрация: freeepik.com)

Вы с ним соревнуетесь

Мужчина не захочет влюбляться в женщину, которая превращает отношения в марафон, где будет только один победитель. Динамика постоянных соревнований работает только в спорте и игре, но не тогда, когда люди пытаются строить общее будущее.

"В крепких здоровых отношениях партнеры находятся в одной команде. Они понимают, что вносят в партнерство уникальные сильные стороны и таланты. Они понимают, что там, где один человек сияет, другой может не сиять, но они будут успешными в другой сфере", - объяснил эксперт.

Как понять, что мужчина не влюблен (иллюстрация: freeepik.com)

Вы себя не уважаете

Как оказалось, мужчин может отпугивать то, что женщина совсем о себе не заботится и ставит свои интересы на последнее место. Не стоит прогибаться и жертвовать принципами, а также "забивать" на себя ради кого-то. Это видит мужчина, который теряет интерес, а потом не хочет говорить и думать о любви.

"Вы находитесь в режиме "плыть по течению", потому что считаете, что это сделает вас более привлекательным для вашего парня. Женщины часто делают это, потому что думают, что мужчины хотят легких и беспроблемных отношений", - рассказал эксперт и добавил, что такая модель поведения не принесет успеха.