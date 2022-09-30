Какие витамины нужно пить осенью: врачи дали список

С наступлением холодного сезона наш организм получает все меньше витаминов, необходимых нашему организму. Врачи советуют полноценно питаться, получая эти вещества из еды, но в некоторых случаях после консультации с медиками можно пить витамины дополнительно.

Об этом говорится в Instagram хабе украинских врачей DOC.UA.

Витамин С

Один из основных витаминов для поддержания нашей иммунной системы.

Содержится он во всех цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины). Также в клубнике и киви.

Витамин D

Этот витамин улучшает настроение, укрепляет кости и спасает нас от усталости.

Содержится он в молочных продуктах, жирной рыбе, яйцах.

Витамин E

Содержит антиоксиданты, защищающие клетки от рака. Дефицит этого витамина вызывает повреждение нервов и различные заболевания.

Содержится в миндале, растительном масле, авокадо.

Фото: Витамин E содержится в авокадо (pixabay.com)

Витамины группы В

Играют решающую роль в поддержании защитного механизма нашего организма.

Содержатся в яйцах молочных продуктах, мясе, брокколи, шпинате, цитрусовых, авокадо и бананах.

Витамин А

Один из самых важных витаминов как для здоровья глаз, так и для иммунной системы.

Содержится в жирных сортах рыбы, печени, моркови, тыкве, помидорах, яичных желтках.

Омега-3

Участвуют в обмене веществ, помогают укрепить кости, улучшить состояние волос, ногтей, кожи, а также стимулировать работу мозга.

Содержится в жирной рыбе, орехах, яйцах, шпинате, оливковом, льняном и других растительных маслах.