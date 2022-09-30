Какие витамины нужно пить осенью: врачи дали список
С наступлением холодного сезона наш организм получает все меньше витаминов, необходимых нашему организму. Врачи советуют полноценно питаться, получая эти вещества из еды, но в некоторых случаях после консультации с медиками можно пить витамины дополнительно.
Об этом говорится в Instagram хабе украинских врачей DOC.UA.
Витамин С
Один из основных витаминов для поддержания нашей иммунной системы.
Содержится он во всех цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины). Также в клубнике и киви.
Витамин D
Этот витамин улучшает настроение, укрепляет кости и спасает нас от усталости.
Содержится он в молочных продуктах, жирной рыбе, яйцах.
Витамин E
Содержит антиоксиданты, защищающие клетки от рака. Дефицит этого витамина вызывает повреждение нервов и различные заболевания.
Содержится в миндале, растительном масле, авокадо.
Фото: Витамин E содержится в авокадо (pixabay.com)
Витамины группы В
Играют решающую роль в поддержании защитного механизма нашего организма.
Содержатся в яйцах молочных продуктах, мясе, брокколи, шпинате, цитрусовых, авокадо и бананах.
Витамин А
Один из самых важных витаминов как для здоровья глаз, так и для иммунной системы.
Содержится в жирных сортах рыбы, печени, моркови, тыкве, помидорах, яичных желтках.
Омега-3
Участвуют в обмене веществ, помогают укрепить кости, улучшить состояние волос, ногтей, кожи, а также стимулировать работу мозга.
Содержится в жирной рыбе, орехах, яйцах, шпинате, оливковом, льняном и других растительных маслах.
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