6 типов людей, которым нельзя есть красное мясо

Красное мясо уже давно имеет плохую репутацию, когда речь идет о нашем с вами здоровье. При этом многое зависит и от способа приготовления этого мяса.

Сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет – возможные последствия употребления красного мяса

"Регулярное потребление красного мяса связано с повышенным риском развития высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления, что может привести к сердечным заболеваниям, а также повышает риск развития определенных видов рака", - рассказывает врач-диетолог Роксана Эхсани.

Некоторые исследования даже показали, что потребление красного мяса повышает риск развития диабета и может даже сократить продолжительность жизни.

"Если вы решите жарить его на гриле, и мясо подгорит, это может привести к тому, что мясо будет содержать вредные канцерогены, которые также связывают с повышенным риском рака", - добавила диетолог.

Кроме того, готовая мясная продукция может содержать слишком много соли, что приводит к повышению кровяного давления.

Кому нельзя есть красное мясо

Люди с высоким уровнем холестерина

"К сожалению, если у вас уже высокий уровень холестерина, потребление красного мяса не поможет снизить уровень холестерина, а наоборот, и еще больше повысит эти плохие показатели", - говорит врач.

Лучше ограничить потребление мяса до одного или двух раз в месяц и пытаться выбирать самый нежирный кусок.

Фото: Жареное красное мясо - не лучшая еда (pixabay)

Люди с альфа-гал синдромом

Если у вас есть синдром альфа-гала, который бывает после укуса клещей определенных видов, это может привести к аллергии на красное мясо.

"Употребление мяса может вызвать крапивницу, тошноту, рвоту, изжогу, диарею, кашель, падение кровяного давления, сильную боль в желудке и отек губ, глаз или горла", - объяснил диетолог Джонатан Вальдес.

Людям с заболеваниями сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует очень осторожно употреблять красное мясо.

"У человека с заболеванием сердца в артериях уже может накопиться нездоровый налет, и ему следует придерживаться диеты с очень низким содержанием любого типа нездоровых жиров, которые могут вызвать еще большее образование бляшек", - отметила Роксана Эхсани.

Люди с заболеваниями почек

"Диеты с высоким содержанием белка, когда ваши почки не функционируют должным образом, могут принести больше вреда, чем пользы", - говорит Джонатан Вальдес.

Люди с одним или несколькими факторами риска сердечных заболеваний

Сюда относятся высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение, или вы физически неактивны и/или соблюдаете нездоровую диету, вам следует осторожнее часто потреблять красное мясо.

"Людям с таким риском лучше максимально ограничить потребление красного мяса и сосредоточиться на выборе очень постных белковых кусков, таких как куриная грудка, рыба, фасоль или чечевица", - добавили врачи.

Люди с семейной историей определенных видов рака

По словам Роксаны Эхсани, было проведено исследование, указывающее на то, что частое потребление красного мяса и обработанного мяса повышает риск развития рака толстой кишки.

Поэтому людям с семейной историей рака толстой кишки, скорее всего, следует быть осторожнее, когда речь заходит о красном мясе.