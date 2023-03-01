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В ВСУ обнародовали новые зарплаты военных в 2023 году

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Среда 01 марта 2023 18:41
В ВСУ обнародовали новые зарплаты военных в 2023 году Фото: в ВСУ обнародовали новые зарплаты военных в 2023 году (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военнослужащих в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Теперь зарплаты военнослужащих будут напрямую зависеть от участия в боевых задачах и действиях.

Отметим, что сравнительная таблица зарплат за 2022 и 2023 год приведена без учета дополнительного денежного вознаграждения.

Так, например, командир бригады Сухопутных войск в 2022 году получал почти 33 тысяч гривен, а в 2023 году будет получать более 50 тысяч гривен. Если командир танка раньше получал от 16 тысяч гривен, то теперь - более 24 тысяч гривен.

В ВСУ обнародовали новые зарплаты военных в 2023 году

Кроме того, добавлена таблица с разъяснением относительно денежного обеспечения военнослужащих Сухопутных войск ВСУ.

К примеру, в 2022 году стрелок в Сухопутных войсках получал чуть больше 43 тысяч гривен, а если непосредственно был привлечен к боевым действиям - 113 тысяч гривен. В 2023 году он будет получать 20 587 гривен - если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых заданий; 50 587 гривен - если выполняет боевые (специальные) задания; 120 587 гривен - если непосредственно участвует в боевых действиях.

В ВСУ обнародовали новые зарплаты военных в 2023 году

Напомним, с 1 февраля в Украине изменили порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военным, которые находятся вне зоны боевых действий.

В Минобороны рассказали все, что нужно знать о нововведении.

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