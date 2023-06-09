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Военным ВСУ напомнили о важном документе, с помощью которого назначают выплаты: о чем речь

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Украина, Пятница 09 июня 2023 11:22
Военным ВСУ напомнили о важном документе, с помощью которого назначают выплаты: о чем речь Как получить справку об обстоятельствах травмы (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Если военный получил ранение находясь на службе, он должен получить справку об обстоятельствах травмы. Именно от этого документа зависят результаты военно-врачебной комиссии (ВВК) и сумма выплат.

Как получить этот документ - читайте ниже в материале Styler.

Что нужно сообщить командиру

Командир подразделения, батальона или бригады должен знать, где находятся военные с его зоны ответственности. Поэтому представитель медицинского учреждения должен в документальной форме доложить воинской части о прибытии военного с травмой.

Кроме того, военнослужащему следует и самостоятельно сообщить о своем пребывании непосредственному командиру и заместителю командира. Это важно во избежание объявления о том, что самовольное оставление воинской части.

Как получить справку об обстоятельствах травмы

Во-первых, следует подать рапорт на имя своего командира самостоятельно или через военно-медицинское учреждение, где лечится военный. Место лечения зависит от степени тяжести травм или ранений.

К рапорту следует добавить объяснение относительно обстоятельств ранения в произвольной форме. Если вы были свидетелями вашего ранения, они также могут добавить свои объяснения.

Следующим шагом командир воинской части издает приказ о проведении служебного расследования и составления акта расследования, а уполномоченный офицер собирает объяснения пострадавших и свидетелей, описывает события и составляет соответствующий акт расследования.

Военным ВСУ напомнили о важном документе, с помощью которого назначают выплаты: о чем речь

Получившие ранения военные должны иметь справку об обстоятельствах травмы (фото: Getty Images)

Командир воинской части подписывает справку об обстоятельствах травмы и направляет ее в учреждение здравоохранения, где находится раненый.

Важно знать: сроки выдачи справки зависят от срока проведения служебного расследования, которое должно занять до одного месяца. Однако в редких случаях его могут продлить и до двух месяцев.

Почему справка важна для военных

Именно эта справка влияет на заключение военно-врачебной комиссии. В свою очередь ВВК оказывает влияние на размер единовременного пособия в случае установления группы инвалидности или частичной потери трудоспособности.

В справке обязательно указываются условия получения травмы, а также место и время ее получения и исключения того факта, что ранение было подвергнуто воздействию алкогольного или наркотического опьянения.

Если вам отказывают в получении справки, потребуйте от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин такого отказа. Затем обратитесь с жалобой в высшее командование или Военную службу правопорядка ВСУ в течение одного месяца со дня получения отказа.

Если отказ все равно не предоставили, нужно жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.

Ранее мы говорили, какие выплаты могут получать военные после ранения.

Читайте также, что обязательно нужно сделать перед возвращением в Украину из-за границы.

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