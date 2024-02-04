Наряды от украинского дизайнера появились на обложке зарубежного глянца (фото)
Португальский Vogue выпустил журнал с обложкой, где зажегся украинский бренд Frolov.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль фотографа Джейми Нельсон.
Украинский бренд Frolov засветился на обложке зарубежного глянца
Украинский бренд Frolov появился в февральском номере португальского Vogue. Австралийская модель Седона Ледже позирует для обложки в объективе нью-йоркского фотографа Джейми Нельсон в откровенном наряде украинского дизайнера.
Актриса предстала перед камерами в черном прозрачном бра, декорированном двумя объемными бантами, что же трендом 2024 года и необычного фасона юбки, сочетающей бикини, прозрачную черную ткань и достаточно массивный бант.
Как известно, стилем актрисы занималась Карен Лэнгли. Она дополнила образ длинными перчатками в тон, эффектным макияжем с акцентом на глаза и прической с блестками.
На сайте украинского бренда Frolov стоимость бра стоит 314 долларов, а юбка стоит 1740 долларов.
Украинский бренд на обложке португальского Vogue (фото: instagram.com/karenlevittstylist)
Стоит сказать, что бэнд Frolov очень любят голливудские звезды, список избирающих его немалый. В него входят:
- Дженнифер Лопес, недавно засветившая платье от Frolov в клипе
- Белла Хадид
- Мадонна
- Бейонсе.
Конечно, список намного больше, поскольку украинские бренды в целом прекрасно воспринимаются Голливудом, потому что они качественные, трендовые и сделаны с душой.
Украинский бренд на обложке португальского Vogue (фото: instagram.com/ryannyc)
Ранее мы рассказывали о том, что Дженнифер Лопес зажгла платье от украинского бренда в новом клипе.
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