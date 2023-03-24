Какие товары нельзя вернуть назад в магазин: полный список

Может так случиться, что человек после приобретения товара решает, что ошибся в выборе и несет его обратно в магазин. Однако важно знать, что не все товары можно вернуть обратно.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Через сколько времени можно вернуть товар
В течение 14 дней с момента покупки товара его можно вернуть обратно в магазин. Однако не все товары подлежат такому возврату.
Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины" "О защите прав потребителей".
Что нельзя вернуть
В общем, в такой перечень входят:
продовольственные товары, лекарственные средства и предметы сангигиены;