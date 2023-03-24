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Какие товары нельзя вернуть назад в магазин: полный список

Какие товары нельзя вернуть в магазин (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Может так случиться, что человек после приобретения товара решает, что ошибся в выборе и несет его обратно в магазин. Однако важно знать, что не все товары можно вернуть обратно.

Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.

Через сколько времени можно вернуть товар

В течение 14 дней с момента покупки товара его можно вернуть обратно в магазин. Однако не все товары подлежат такому возврату.

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины" "О защите прав потребителей".

Что нельзя вернуть

В общем, в такой перечень входят:

  • продовольственные товары, лекарственные средства и предметы сангигиены;
  • непродовольственные товары: фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
  • парфюмерно-косметические изделия;
  • перьяно-пуховые изделия;
  • мягкие детские игрушки;
  • резиновые надувные детские игрушки;
  • зубные щетки;
  • приборы для бритья;
  • гели для бритья;
  • расчески и массажные щетки;
  • перчатки;
  • ткани;
  • тюлегардинные и кружевные полотна;
  • метражные ковровые изделия;
  • нижнее белье;
  • постельное белье;
  • чулочно-носочные изделия;
  • товары в аэрозольной упаковке;
  • печатные издания;
  • трубная продукция, пиломатериалы, стекло, которые нарезаны или раскроены под размер, определенный покупателем (заказчиком);
  • аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;
  • изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
  • товары для младенцев (пеленки, пустышки, бутылочки для кормления);
  • инструменты для маникюра и педикюра (ножницы, пилочки);
  • ювелирные изделия из драгоценных металлов, камни.

Ранее мы сообщали, что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине.

Также мы писали, на что нужно обращать внимание при покупке продуктов в магазине.

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