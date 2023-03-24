Які товари не можна повернути назад в магазин: повний список

Може так трапитись, що людина після придбання товару вирішує, що помилилася у виборі та несе його назад в магазин. Однак, важливо знати, що не усі товари можна повернути назад.

Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook .

Через скільки часу можна повернути товар

Протягом 14 днів з моменту покупки товару його можна повернути назад магазин. Однак, не всі товари підлягають такому поверненню.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України" "Про захист прав споживачів".

Що не можна повернути

Загалом, до такого переліку входять: