Чем запастись на случай отключения электроэнергии: список вещей
Россияне продолжают обстреливать критическую инфраструктуру, необходимую для гражданского населения. Поэтому происходят частые сбои в поставках электроэнергии и воды.
Министерство энергетики Украины делится списком того, что нужно иметь в случае отключений.
Минимальный список вещей
В случае временных отключений для устранения аварий запаситесь всеми возможными источниками дополнительного света. Это могут быть фонарики, свечи и спички.
Для того чтобы оставаться на связи, держите свои гаджеты заряженными заранее. А также зарядите павербанки. Если у вас еще нет портативной зарядки, советуем ее приобрести.
Поскольку возможности нормально готовить не будет, запаситесь едой, которая не нуждается в приготовлении. Имейте запас питьевой воды и термос с горячим напитком, чтобы согреться.
Еще советуем всегда иметь сложенную аптечку со всеми необходимыми для вас лекарствами.
Максимальный список вещей
Этот расширенный список рассчитан на длительные отключения при критических ситуациях:
- аптечка
- аккумуляторная батарея
- радиоприемник на батарейках
- генератор (только для частного дома)
- туристическое принуждение для приготовления пищи
- солнечное зарядное устройство для мобильных телефонов
- запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения на несколько дней
Чем запастись на случай отключения электроэнергии (фото: facebook.com/minenergoUkraine)
Раньше мы делились, что нужно иметь дома, если отключат воду.
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