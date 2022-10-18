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Чем запастись на случай отключения электроэнергии: список вещей

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Вторник 18 октября 2022 11:45
Чем запастись на случай отключения электроэнергии: список вещей Эти вещи необходимо иметь дома, если не будет света (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Россияне продолжают обстреливать критическую инфраструктуру, необходимую для гражданского населения. Поэтому происходят частые сбои в поставках электроэнергии и воды.

Министерство энергетики Украины делится списком того, что нужно иметь в случае отключений.

Минимальный список вещей

В случае временных отключений для устранения аварий запаситесь всеми возможными источниками дополнительного света. Это могут быть фонарики, свечи и спички.

Для того чтобы оставаться на связи, держите свои гаджеты заряженными заранее. А также зарядите павербанки. Если у вас еще нет портативной зарядки, советуем ее приобрести.

Поскольку возможности нормально готовить не будет, запаситесь едой, которая не нуждается в приготовлении. Имейте запас питьевой воды и термос с горячим напитком, чтобы согреться.

Еще советуем всегда иметь сложенную аптечку со всеми необходимыми для вас лекарствами.

Максимальный список вещей

Этот расширенный список рассчитан на длительные отключения при критических ситуациях:

  • аптечка
  • аккумуляторная батарея
  • ﻿﻿радиоприемник на батарейках
  • ﻿﻿генератор (только для частного дома)
  • ﻿﻿туристическое принуждение для приготовления пищи
  • ﻿﻿солнечное зарядное устройство для мобильных телефонов
  • запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения на несколько дней

Чем запастись на случай отключения электроэнергии: список вещей

Чем запастись на случай отключения электроэнергии (фото: facebook.com/minenergoUkraine)

Раньше мы делились, что нужно иметь дома, если отключат воду.

Читайте также простые правила экономии электроэнергии без страданий.

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