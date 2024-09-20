Какие платья будут модными осенью 2024 года: 7 стильных образов на каждый день
Осенью многие модницы чаще всего выбирают классические варианты штанов или же удобные модели джинсов. Но если вы хотите выглядеть элегантно или вас пригласили на важное мероприятие, возьмите себе на заметку образы с платьями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели платьев в тренде и с чем их сочетать в этом сезоне.
Трикотажное платье
Для повседневного образа присмотрите трикотажное платье в длине мини. Сочетать его можно с трендовыми сапогами до колена и классическим бежевым тренчем. Этот лук подойдет и для офисных будней, и для похода на свидание.
Простой образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_)
Теплое платье
Для более прохладной осени подберите длинное платье из трикотажа в рубчик с высоким горлом - такая модель будет не только стильной, но и практичной. Дополните такое платье сумкой кросс-боди и высокими сапогами, если хотите создать элегантный образ, или же удобными кроссовками - для более расслабленного лука.
Теплое платье на осень (фото: instagram.com/juliesfi)
Платье-пиджак
Присмотрите пиджак в стиле оверсайз, который можно превратить в платье с помощью тонкого ремня на поясе. Дополните образ высокими сапогами и кожаной сумкой.
Платье-пиджак (фото: instagram.com/dinahansen)
Платье с принтом
Летнее платье с принтом можно носить и осенью. Просто дополните его трендовой курткой из овчины и ботинками на тракторной подошве. Ярким акцентом станет зеленая сумка.
Летнее платье можно носить и в холодную пору (фото: instagram.com/claudia_berresford)
Платье миди
Приталенное платье в длине миди - идеальный вариант на осень. Сочетать его можно с теплым шерстяным пальто в клетку и сапогами на каблуках-"рюмочках". Дополнит лук сумка необычной формы.
Вариант в офис (фото: instagram.com/tamaramory)
Платье с коротким рукавом
Для теплой осени присмотрите однотонное платье в длине миди или макси с коротким рукавом. Сочетать его можно как с традиционными пиджаками и пальто, так и с джинсовыми куртками. Дополнят лук ботильоны с трендовым квадратными носками.
Платье на теплую осень (фото: instagram.com/isabellecoheen)
Платье-рубашка
Еще один вариант на осень - платье-рубашка. Под него можно надеть гольф-водолазку контрастного цвета и сделать образ еще более стильным. Дополнят лук ботинки на массивной подошве и небольшая сумка.
Теплый лук на осень (фото: instagram.com/monikh)
Ранее мы рассказали про модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой.
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Julie Sergent Ferreri, Sylvie Mus, Monikh, Bella, Claudia Berresford, Tamara Mory, Dina Hansen.