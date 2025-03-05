Какие специи в магазинах чаще всего подделывают?

Шафран - самая дорогая специя в мире

Шафран является одной из самых ценных специй, ведь для его изготовления используют рыльца цветка крокуса, которые собирают вручную. Из-за высокой цены на рынке нередко можно встретить поддельный шафран. Фальсификаторы добавляют высушенные части других растений, например, календулы или куркумы, а также окрашивают их в ярко-красный цвет для имитации настоящего продукта.

Как отличить подделку? Настоящий шафран имеет сильный аромат с медовыми и цветочными нотками, а его рыльца размягчаются в воде, окрашивая ее в золотистый цвет. Если специя быстро растворяется или вода становится красной - это признак подделки.

Куркума - желтый краситель с неожиданными примесями

Куркума популярна в азиатской кухне и известна своими полезными свойствами. Однако недобросовестные производители добавляют в нее муку, крахмал или даже мел для увеличения веса. Кроме того, чтобы сделать цвет более насыщенным, могут использовать искусственные красители, которые не всегда безопасны для здоровья.

Как проверить? Достаточно растворить небольшое количество куркумы в воде - если на дне оседает белый осадок, в продукт добавлены посторонние примеси.

Молотый перец - дешевые аналоги вместо настоящего продукта

Черный, белый, зеленый и красный перец часто подделывают, особенно в молотом виде. Самые распространенные фальсификации - это добавление перемолотых семян, шелухи или даже отходов после обработки перца. В результате специя теряет свой аромат и остроту.

Как распознать? Лучше всего покупать перец в виде горошин и молоть непосредственно перед использованием. Если же вы покупаете молотый перец, обращайте внимание на аромат - он должен быть насыщенным и жгучим.

Корица - кассия вместо цейлонской корицы

Многие не знают, что на рынке продают два вида корицы: цейлонскую и кассию. Цейлонская корица дороже и имеет тонкий, сладковатый вкус, тогда как кассия более резкая и горьковатая. Часто недобросовестные производители выдают более дешевую кассию за настоящую корицу, что вводит потребителей в заблуждение.

Как отличить? Цейлонская корица имеет светло-коричневый цвет и состоит из тонких, многослойных рулонов, тогда как кассия темнее и имеет более толстый слой коры.

Ванильный сахар - синтетическая ванильная подделка

Натуральная ваниль - дорогая специя, поэтому ее часто подделывают, заменяя синтетическим ванилином. Такой продукт не имеет настоящего сложного аромата и может содержать искусственные усилители вкуса.

Как узнать правду? Натуральная ваниль имеет темные вкрапления и сложный, многослойный аромат. Если в составе продукта указано "ванили", а не "ваниль", перед вами синтетический аналог.

Как не попасть на подделку?

Чтобы не попасть на фальсификат, следуйте нескольким советам:

Покупайте специи у проверенных производителей и в специализированных магазинах.

Отдавайте предпочтение цельным специям (горошки перца, стручки ванили) вместо молотых.

Читайте состав продукта и избегайте искусственных красителей и консервантов.

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