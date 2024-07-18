Какие смартфоны станут хитами 2025 года: первые прогнозы

В то время как мы вступаем во вторую половину 2024 года, технические энтузиасты и отраслевые аналитики уже задумываются о том, что ждет рынок смартфонов в 2025 году. Благодаря стремительному развитию технологий, ландшафт мобильных устройств готов к существенной эволюции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про первые прогнозы относительно смартфонов, которые будут доминировать на рынке в 2025 году.

Подъем складных телефонов

Складные смартфоны уже несколько лет находятся на грани массового внедрения. К 2025 году ожидается, что эти инновационные устройства выйдут за пределы нишевого рынка и обретут широкую популярность.

Согласно отчету Display Supply Chain Consultants (DSCC), рынок складных смартфонов, как прогнозируется, будет расти среднегодовыми темпами (CAGR) на 53 процента с 2021 по 2025 год.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 окажутся во главе этой тенденции. Компания Samsung, являющаяся пионером в сегменте складных телефонов, должна выпустить эти модели со значительными улучшениями в области прочности, времени автономной работы и оптимизации программного обеспечения.

Новое поколение складных устройств, вероятно, будет оснащено более надежными шарнирами, практически лишенными складок дисплеями и расширенными возможностями многозадачности.

Аналогичным образом, ходят слухи о разработке Google Pixel Fold 2, который будет основан на успехе первого Pixel Fold. Выход Google на рынок складных устройств хорошо встретили, а следующая версия, как ожидается, предложит еще лучшую интеграцию с Android, продвинутые функции искусственного интеллекта и превосходную камеру.

Google Pixel Fold 2 (фото: GSMinfo)

Прогресс в технологии камер

Технология камер по-прежнему остается одним из главных преимуществ смартфонов, а в 2025 году ожидаются революционные инновации. Вероятно, смартфоны будут оснащены улучшенными сенсорами, улучшениями на базе искусственного интеллекта и сложными многообъективными системами.

Ожидается, что Apple iPhone 17 Pro возглавит гонку со своей системой камер. Прогнозы предполагают, что Apple внедрит перископический объектив для превосходного оптического зума, позволяя пользователям снимать удаленные объекты с небывалой четкостью.

Кроме того, ожидается, что достижения в области вычислительной фотографии обеспечат улучшенную производительность при слабом освещении и потрясающую детализацию.

Sony Xperia Pro III также собирается произвести фурор своими камерами. Sony, известная своими технологиями обработки изображений, как ожидается, раздвинет границы с устройством, ориентированным на профессиональных фотографов и видеооператоров.

С записью видео 8K, расширенными ручными настройками и исключительным динамическим диапазоном, Xperia Pro III, по прогнозам, станет лучшим выбором для создателей контента.

Интеграция ИИ и машинного обучения

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в смартфонах достигнет новых высот в 2025 году. Эти технологии улучшат пользовательский опыт, сделав устройства более интуитивными, персонализированными и эффективными.

Ожидается, что Huawei Mate 50 Pro продемонстрирует значительные достижения в области искусственного интеллекта.

Huawei является одним из лидеров в области интеграции ИИ, а Mate 50 Pro, вероятно, будет оснащен улучшенной фотографией на базе ИИ, более умными голосовыми помощниками и улучшенным управлением батареей за счет интеллектуального распределения ресурсов.

Google Pixel 8 - еще одно устройство, которое будет использовать ИИ для обеспечения превосходного пользовательского опыта.

Благодаря опыту Google в области машинного обучения, Pixel 8, как ожидается, предложит улучшенный перевод языков в режиме реального времени, предиктивный текст и персонализированные предложения приложений, основанные на поведении пользователя.

Появление спутниковой связи

Одним из самых захватывающих прогнозов на 2025 год является появление спутниковой связи в смартфонах. Эта технология позволит устройствам напрямую подключаться к спутникам, обеспечивая покрытие в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах, где недоступны традиционные сотовые сети.

Ходят слухи, что Apple iPhone 17 будет оснащен функциями спутниковой связи. Эта функция позволит пользователям совершать звонки и отправлять сообщения даже в местах, где нет сотового покрытия, что станет революцией для путешественников, любителей приключений и экстренных ситуаций.

Еще одним претендентом на этом рынке является Starlink Phone от SpaceX. Используя обширную спутниковую сеть SpaceX, Starlink Phone, как ожидается, предложит глобальное покрытие, высокоскоростной интернет и бесперебойную связь независимо от местоположения.

Устойчивость и экологичный дизайн

По мере того, как экологические проблемы становятся все более серьезными, устойчивость выходит на первый план в разработке смартфонов.

К 2025 году потребители могут ожидать появления более экологичных устройств с использованием переработанных материалов, энергоэффективных компонентов и увеличенным жизненным циклом продукта.

Ожидается, что Fairphone 5 станет лидером в области экологичного дизайна смартфонов. Fairphone является пионером в этой сфере, и пятая версия, как ожидается, будет оснащена модульными компонентами для легкого ремонта, материалами из этичных источников и сделает сильный акцент на сокращении электронных отходов.

Samsung Galaxy S25 также, вероятно, будет включать в себя экологические практики. Samsung делает успехи в этой области, и ожидается, что Galaxy S25 будет изготовлен из переработанных материалов, оснащен энергоэффективными процессорами и упаковкой, которая снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Samsung Galaxy S25 (фото: Samsung)

Улучшенные функции безопасности

Безопасность остается главным приоритетом для пользователей смартфонов, и в 2025 году ожидаются значительные достижения в этой области. Устройства, вероятно, будут оснащены более совершенной биометрической аутентификацией, защищенными анклавами для конфиденциальных данных и улучшенными протоколами шифрования.

Прогнозируется, что iPhone 17 от Apple продолжит традицию надежных функций безопасности. Благодаря усовершенствованиям технологии Face ID пользователи могут ожидать еще более быстрой и надежной идентификации по лицу.

Кроме того, Apple, вероятно, улучшит свою технологию Secure Enclave, чтобы обеспечить непревзойденную защиту личных данных.

Ожидается, что Samsung Galaxy Note 25 также предложит передовые функции безопасности.

Samsung является лидером в области биометрической аутентификации, и Note 25, вероятно, будет оснащен подэкранным датчиком отпечатков пальцев, безопасной системой распознавания лиц и расширенными функциями безопасности Knox для корпоративных пользователей.