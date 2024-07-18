Які смартфони стануть хітами 2025 року: перші прогнози

У той час як ми вступаємо у другу половину 2024 року, технічні ентузіасти та галузеві аналітики вже замислюються про те, що чекає на ринок смартфонів у 2025 році. Завдяки стрімкому розвитку технологій, ландшафт мобільних пристроїв готовий до суттєвої еволюції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про перші прогнози щодо смартфонів, які домінуватимуть на ринку у 2025 році.

Підйом складаних телефонів

Складні смартфони вже кілька років перебувають на межі масового впровадження. До 2025 року очікується, що ці інноваційні пристрої вийдуть за межі нішевого ринку і набудуть широкої популярності.

Згідно зі звітом Display Supply Chain Consultants (DSCC), ринок складаних смартфонів, як прогнозується, зростатиме середньорічними темпами (CAGR) на 53 відсотки з 2021 по 2025 рік.

Очікується, що Samsung Galaxy Z Fold 5 та Z Flip 5 опиняться на чолі цієї тенденції. Компанія Samsung, яка є піонером у сегменті складаних телефонів, повинна випустити ці моделі зі значними покращеннями в галузі міцності, часу автономної роботи та оптимізації програмного забезпечення.

Нове покоління складаних пристроїв, ймовірно, буде оснащено надійнішими шарнірами, практично позбавленими складок дисплеями та розширеними можливостями багатозадачності.

Аналогічно, ходять чутки про розробку Google Pixel Fold 2, який буде заснований на успіху першого Pixel Fold. Вихід Google на ринок складних пристроїв добре зустріли, а наступна версія, як очікується, запропонує ще кращу інтеграцію з Android, просунуті функції штучного інтелекту та чудову камеру.

Google Pixel Fold 2 (фото: GSMinfo)

Прогрес у технології камер

Технологія камер, як і раніше, залишається однією з головних переваг смартфонів, а в 2025 році очікуються революційні інновації. Ймовірно, смартфони будуть оснащені покращеними сенсорами, покращеннями на базі штучного інтелекту та складними багатооб'єктивними системами.

Очікується, що Apple iPhone 17 Pro очолить гонку зі своєю системою камер. Прогнози припускають, що Apple запровадить перископічний об'єктив для чудового оптичного зуму, дозволяючи користувачам знімати віддалені об'єкти з небувалою чіткістю.

Крім того, очікується, що досягнення в області обчислювальної фотографії забезпечать покращену продуктивність при слабкому освітленні та приголомшливу деталізацію.

Sony Xperia Pro III також має намір зробити фурор своїми камерами. Sony, відома своїми технологіями обробки зображень, як очікується, розсуне кордони з пристроєм, орієнтованим на професійних фотографів та відеооператорів.

З записом відео 8K, розширеними ручними налаштуваннями та винятковим динамічним діапазоном, Xperia Pro III, за прогнозами, стане найкращим вибором для творців контенту.

Інтеграція ШІ та машинного навчання

Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН) у смартфонах досягне нових висот у 2025 році. Ці технології покращать користувальницький досвід, зробивши пристрої більш інтуїтивними, персоналізованими та ефективними.

Очікується, що Huawei Mate 50 Pro продемонструє значні досягнення у галузі штучного інтелекту.

Huawei є одним з лідерів у галузі інтеграції ШІ, а Mate 50 Pro, ймовірно, буде оснащений покращеною фотографією на базі ШІ, розумнішими голосовими помічниками та покращеним керуванням батареєю за рахунок інтелектуального розподілу ресурсів.

Google Pixel 8 - ще один пристрій, який використовуватиме ШІ для забезпечення чудового користувальницького досвіду.

Завдяки досвіду Google у галузі машинного навчання, Pixel 8, як очікується, запропонує покращений переклад мов у режимі реального часу, передиктивний текст та персоналізовані пропозиції додатків, що базуються на поведінці користувача.

Поява супутникового зв'язку

Одним із найбільш захоплюючих прогнозів на 2025 рік є поява супутникового зв'язку у смартфонах. Ця технологія дозволить пристроям безпосередньо підключатися до супутників, забезпечуючи покриття у віддалених районах, що недостатньо обслуговуються, де недоступні традиційні стільникові мережі.

Ходять чутки, що Apple iPhone 17 буде оснащений функціями супутникового зв'язку. Ця функція дозволить користувачам здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення навіть у місцях, де немає стільникового покриття, що стане революцією для мандрівників, любителів пригод та екстрених ситуацій.

Ще одним претендентом на цьому ринку є Starlink Phone від SpaceX. Використовуючи велику супутникову мережу SpaceX, Starlink Phone, як очікується, запропонує глобальне покриття, високошвидкісний інтернет та безперебійний зв'язок незалежно від розташування.

Стійкість та екологічний дизайн

У міру того, як екологічні проблеми стають все більш серйозними, стійкість виходить на перший план розробки смартфонів.

До 2025 року споживачі можуть очікувати появи більш екологічних пристроїв із використанням перероблених матеріалів, енергоефективних компонентів та збільшеним життєвим циклом продукту.

Очікується, що Fairphone 5 стане лідером в галузі екологічного дизайну смартфонів. Fairphone є піонером у цій сфері, і п'ята версія, як очікується, буде оснащена модульними компонентами для легкого ремонту, матеріалами з етичних джерел та наголосить на скороченні електронних відходів.

Samsung Galaxy S25 також, ймовірно, буде включати екологічні практики. Samsung робить успіхи в цій галузі, і очікується, що Galaxy S25 буде виготовлений з перероблених матеріалів, оснащений енергоефективними процесорами та упаковкою, що знижує негативний вплив на довкілля.

Samsung Galaxy S25 (фото: Samsung)

Поліпшені функції безпеки

Безпека залишається головним пріоритетом для користувачів смартфонів, і в 2025 очікуються значні досягнення в цій галузі. Пристрої, ймовірно, будуть оснащені більш досконалою біометричною автентифікацією, захищеними анклавами для конфіденційних даних та покращеними протоколами шифрування.

Прогнозується, що iPhone 17 від Apple продовжить традицію надійних безпекових функцій. Завдяки вдосконаленням технології Face ID користувачі можуть очікувати ще швидшої та надійнішої ідентифікації по обличчю.

Крім того, Apple, ймовірно, покращить свою технологію Secure Enclave, щоб забезпечити неперевершений захист особистих даних.

Очікується, що Samsung Galaxy Note 25 запропонує передові функції безпеки.

Samsung є лідером у галузі біометричної автентифікації, і Note 25, ймовірно, буде оснащений підекранним датчиком відбитків пальців, безпечною системою розпізнавання облич та розширеними функціями безпеки Knox для корпоративних користувачів.