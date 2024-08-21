ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как правильно выбрать букет. Суеверия про цветы

Среда 21 августа 2024 20:30
UA EN RU
Как правильно выбрать букет. Суеверия про цветы Как выбрать цветы для букета или комнатное растение (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Выбор правильных цветов, будь то букеты или комнатные растения, может повлиять не только на эстетику пространства, но и на эмоциональное состояние человека.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о цветах для букета или для дома.

Суеверия, связанные с букетами

Цветы обычно дарят с лучшими намерениями, но иногда букет может вызвать тревогу из-за связанных с ним суеверий. На что следует обратить внимание:

  • Сухие или искусственные цветы. В восточной культуре такие растения считаются носителями мертвой энергии, и дарить их - плохая примета. Кроме того, искусственные растения накапливают пыль, которая может стать аллергеном.
  • Букет с парным количеством бутонов. В славянских традициях парное количество ассоциируется с похоронами, поэтому на праздники принято дарить нечетное количество цветов.
  • Белые цветы для больных или пожилых людей. Белый цвет символизирует молодость и здоровье, поэтому белый букет, подаренный пожилому человеку или больному, может восприниматься как негативный намек.
  • Желтые цветы для любимой. Такой букет может символизировать быстрое расставание. Однако желтые цветы в сборных композициях или на подарок родственникам не имеют такого негативного значения.
  • Маки для второй половинки. Маки, несмотря на свою красоту, символизируют слабость, и монобукеты этих цветов считаются знаком угасающих чувств. Лучше избегать таких букетов в романтических отношениях.

Считается, что быстро увядающий букет был подарен с неискренними чувствами. Однако это может быть просто признаком того, что цветы были выбраны без должного внимания.

Приметы о комнатных цветах

Считается, что комнатные цветы могут оказывать влияние на атмосферу в нашем доме и даже на наше самочувствие. Однако не все растения приносят положительную энергию. На что именно влияют цветы в вашем доме:

  • Цикламен. Считается, что он особенно полезен творческим личностям, ведь стимулирует мысли и приносит вдохновение.
  • Драцена (денежное дерево). Люди верят, что это растение способно принести прибыль и помочь в успешном продвижении бизнеса.
  • Фиалка. Существует мнение, что оно приносит гармонию и взаимопонимание в отношениях между людьми.
  • Гортензия. Эти цветы символизируют одиночество и неудачу. Рекомендуется размещать их на открытом воздухе во избежание негатива в доме.
  • Герань. Считается, что эти цветы впитывают отрицательную энергию. Лучше держать их на террасах или в садах, где они могут добавить цвет и радость без ущерба для энергетики вашего жилья.
  • Антуриум. Считается, что этот цветок имеет мужскую энергетику и на самом деле он приносит удачу не только мужчинам, но женщинам. Рекомендуется держать антуриум в спальне.
  • Спатифиллум (женское растение), наряду с антуриумом, приносит гармонию и понимание в семье, что особенно полезно для замужних женщин.
  • Вьющиеся растения. Считается, что эти цветы могут прогонять мужчин из дома.
  • Гибискус. Этот цветок не рекомендуется держать в доме именно женщинам, поскольку верят, что это растение может приносить одиночество и ссоры.
  • Орхидея и гардения. По поверьям эти растения полезны для женщин, они помогают создать в доме атмосферу гармонии и покоя.

Правильный выбор и расположение растений помогут сделать ваш дом уютным и приятным для жизни.

Раньше мы рассказывали почему увядающие цветы в доме - приметы и суеверия, объясняющие это.

Также читайте, какие вещи нельзя дарить, чтобы не навлечь горе.

При написании материала были использованы источники: Studio Flores, House and Garden.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти Приметы
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники