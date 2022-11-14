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К весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците: прогноз экспертов

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Понедельник 14 ноября 2022 19:18
К весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците: прогноз экспертов Фото: Эксперт дал прогноз о стоимости овощей (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цены на овощи за последний месяц начали расти и в первую очередь на те, которые выращивают весной и летом - огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень. Картофель, морковь и лук пока не дорожают.

Что будет с ценами на овощи в ближайшее время, рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в эфире "Суспільне".

По словам Баштанника, уже весной украинцы могут увидеть повышенные ценники на многие овощи. К подорожанию приведут значительные траты на хранение и риски перебоев с поставкой электроэнергии.

"Глобально можно сказать, что до весны все другие овощи, кроме картофеля, борщового набора будут дорожать, так как траты на хранение большие, и есть риски из-за перебоев с электроэнергией - не очень качественно может храниться продукция", - отметил Баштанник.

Он добавил, что дефицита картофеля или моркови в Украине сейчас нет. Картофель есть у промышленных производителей, и у частных. Нет проблем ни с хранением, ни с ценой, ни с количеством.

Моркови тоже достаточно, хотя цена немного выше прошлогодней. Ее тоже хватит до следующего урожая. Единственный овощ, с которым может возникнуть дефицит - это лук.

"Среди позиций овощно-борщового набора, которые входят в салат "Оливье", дефицита пока нет. Мы говорим о моркови и картофеле, в первую очередь. Картофеля в Украине традиционно много", - сказал эксперт.

Он пояснил, что к весне дефицит лука может обостриться. В этом году урожая было мало, так как основные районы его производства еще оккупированы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие продукты в ноябре подешевели.

А также мы писали о том, сколько стоит борщовой набор в странах Европы.

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