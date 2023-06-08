Где можно оформить паспорта за границей: все офисы ГП "Документ"

Украинские беженцы за границей сталкиваются с проблемой получения украинских паспортов или обменом утративших силу документов. Чтобы облегчить оформление новых документов гражданам, уже в шести странах заработали пункты ГП "Документ".

Офисы паспортного сервиса доступны в 11 городах за границей. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где они находятся и какие услуги предоставляют.

Какие документы можно оформить в паспортном сервисе за границей

Украинцы могут обратиться в любой паспортный сервис ГП "Документ" за границей, чтобы получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения (недоступно пока в Мадриде).

Фото: Оформление документов за границей (gettyimages.com)

В каких городах работают пункты ГП "Документ"

Оформление паспортных документов для граждан Украины доступно в 6 странах: Польше, Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции. Обращаться можно по адресам:

Прага (Чехия) – Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (площадка за ТЦ Котва);

Братислава (Словакия) – Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (территория автовокзала, -1 этаж);

Варшава (Польша) – Jerozolimskie 179, 2 этаж в ТЦ Blue City;

Гданьск (Польша) – Chelm. Shopping center, ул. Cienista 30, 80-046.

Краков (Польша) – Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;

Вроцлав (Польша) – Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;

Берлин (Германия) – Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, 2 этаж;

Кельн (Германия) – Breslauer Platz, Köln, 50668.

Мадрид (Испания) – C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid;

Валенсия (Испания) – Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46007.

Стамбул (Турция) – Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг возле ТЦ "Аэропорт" (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

График работы, условия записи и обслуживания следует проверять на сайте паспортног сервиса, а также на страницах в соцсетях выездных или стационарных офисов.

Напомним, мы писали, что делать при потере паспорта за границей.

Ранее украинка рассказала РБК-Украина, с чем сталкиваются наши граждане в паспортном сервисе в Праге.

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