ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где можно оформить паспорта за границей: все офисы ГП "Документ"

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 15:50
Где можно оформить паспорта за границей: все офисы ГП "Документ" Фото: Мобильные комплексы паспортного сервиса в Кракове, Польша (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы за границей сталкиваются с проблемой получения украинских паспортов или обменом утративших силу документов. Чтобы облегчить оформление новых документов гражданам, уже в шести странах заработали пункты ГП "Документ".

Офисы паспортного сервиса доступны в 11 городах за границей. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где они находятся и какие услуги предоставляют.

Какие документы можно оформить в паспортном сервисе за границей

Украинцы могут обратиться в любой паспортный сервис ГП "Документ" за границей, чтобы получить следующие услуги:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения (недоступно пока в Мадриде).

Где можно оформить паспорта за границей: все офисы ГП &quot;Документ&quot;Фото: Оформление документов за границей (gettyimages.com)

В каких городах работают пункты ГП "Документ"

Оформление паспортных документов для граждан Украины доступно в 6 странах: Польше, Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции. Обращаться можно по адресам:

  • Прага (Чехия) – Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (площадка за ТЦ Котва);
  • Братислава (Словакия) – Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (территория автовокзала, -1 этаж);
  • Варшава (Польша) – Jerozolimskie 179, 2 этаж в ТЦ Blue City;
  • Гданьск (Польша) – Chelm. Shopping center, ул. Cienista 30, 80-046.
  • Краков (Польша) – Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;
  • Вроцлав (Польша) – Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;
  • Берлин (Германия) – Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, 2 этаж;
  • Кельн (Германия) – Breslauer Platz, Köln, 50668.
  • Мадрид (Испания) – C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid;
  • Валенсия (Испания) – Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46007.
  • Стамбул (Турция) – Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг возле ТЦ "Аэропорт" (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

График работы, условия записи и обслуживания следует проверять на сайте паспортног сервиса, а также на страницах в соцсетях выездных или стационарных офисов.

Напомним, мы писали, что делать при потере паспорта за границей.

Ранее украинка рассказала РБК-Украина, с чем сталкиваются наши граждане в паспортном сервисе в Праге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша документи
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Как научиться покупать самые дешевые авиабилеты: проверенные способы
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Олег Васильев
Без привычных поездов. Что известно о расписании "Укрзализныци" на лето
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Налоги за границей. Отменят ли выплаты в ЕС, если вы работаете в Украине удаленно
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Ольга Черевко
Перед выездом домой. Как отказаться от защиты в Германии: алгоритм действий
Ольга Черевко
управляющий партнер юридической компании GLS
Все мнения