Как оформить загранпаспорт ребенку, который родился не в Украине: инструкция
Граждане Украины, у которых ребенок родился за границей, могут оформить ему загранпаспорт без возвращения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Обязательно ли присутствие ребенка?
Присутствие ребенка не обязательно. Но в таком случае необходимо иметь фото ребенка размером 10х15 см для внесения отцифрованного образа лица.
Если у ребенка иностранное свидетельство о рождении?
Необходимо произвести официальный перевод и заверить его нотариально. Также для легализации свидетельство может потребовать проставления апостиля.
Что делать, если паспорт матери просрочен или не вклеена фотография?
Можно одновременно оформить ID-карту матери и загранпаспорт ребенку. Для этого за границей нужно обращаться именно в центры "Паспортный сервис".
Если отец ребенка - иностранец?
Необходимо обратиться в ЗГУ для получения справки о регистрации гражданином Украины. Срок оформления - 3 месяца. С этой справкой можно оформить паспорт и в ЗГУ, и в центрах "Паспортный сервис".
Какова стоимость оформления?
Стоимость детского загранпаспорта такая же, как у взрослого. В подразделениях Миграционной службы это 856 гривен или 1496 гривен (в зависимости от срочности). Центры "Паспортный сервис" дополнительно взимают сбор за сервисные услуги предприятия, который отличается в зависимости от страны.
Где есть паспортные сервисы
Обменять и оформить паспорта, а также обменять водительские удостоверения можно в:
- Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав);
- Турции (Стамбул);
- Словакии (Братислава);
- Чехии (Прага);
- Германии (Берлин);
- Испании (Мадрид).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.