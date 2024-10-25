Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление Android 15: список

Android 15 обещает привнести множество новых функций и улучшений, и пользователи Samsung с нетерпением ждут, когда их устройства получат это обновление.
О том, какие именно устройства Samsung станут совместимы с Android 15 и смогут воспользоваться всеми его преимуществами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт SamMobile, который публикует новости, обновления и ресурсы, связанные с продукцией Samsung.
Google запустил обсуждение Android 15 в феврале 2024 года, выпустив первую предварительную версию следующей версии операционной системы.
Android 15 был выпущен на устройствах Google Pixel в середине октября, а появится он на устройствах Galaxy в начале 2025 года вместе с масштабным обновлением One UI 7.0.
One UI 7.0 будет иметь более длительный цикл разработки, чем предыдущие обновления.
Официальный список поддерживаемых устройств не будет доступен до тех пор, пока Android 15 и One UI 7 не будут выпущены хотя бы для одного смартфона Galaxy. Однако можно полагаться на знания о предыдущих крупных обновлениях Android и One UI, чтобы создать неофициальный список.
Напомним, что на Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи.
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