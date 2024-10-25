Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление Android 15: список

Что известно про обновление Android 15

Google запустил обсуждение Android 15 в феврале 2024 года, выпустив первую предварительную версию следующей версии операционной системы.

Android 15 был выпущен на устройствах Google Pixel в середине октября, а появится он на устройствах Galaxy в начале 2025 года вместе с масштабным обновлением One UI 7.0.

One UI 7.0 будет иметь более длительный цикл разработки, чем предыдущие обновления.

Официальный список поддерживаемых устройств не будет доступен до тех пор, пока Android 15 и One UI 7 не будут выпущены хотя бы для одного смартфона Galaxy. Однако можно полагаться на знания о предыдущих крупных обновлениях Android и One UI, чтобы создать неофициальный список.

Серия Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серия Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Серия Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Серия Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серия Galaxy M