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Какие устройства Samsung получат долгожданное обновление Android 15: список

Полный список устройств Samsung, которые получат Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Android 15 обещает привнести множество новых функций и улучшений, и пользователи Samsung с нетерпением ждут, когда их устройства получат это обновление.

О том, какие именно устройства Samsung станут совместимы с Android 15 и смогут воспользоваться всеми его преимуществами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт SamMobile, который публикует новости, обновления и ресурсы, связанные с продукцией Samsung.

Что известно про обновление Android 15 

Google запустил обсуждение Android 15 в феврале 2024 года, выпустив первую предварительную версию следующей версии операционной системы. 

Android 15 был выпущен на устройствах Google Pixel в середине октября, а появится он на устройствах Galaxy в начале 2025 года вместе с масштабным обновлением One UI 7.0.  

One UI 7.0 будет иметь более длительный цикл разработки, чем предыдущие обновления. 

Официальный список поддерживаемых устройств не будет доступен до тех пор, пока Android 15 и One UI 7 не будут выпущены хотя бы для одного смартфона Galaxy. Однако можно полагаться на знания о предыдущих крупных обновлениях Android и One UI, чтобы создать неофициальный список. 

Серия Galaxy S  

  • Galaxy S24 Ultra 
  • Galaxy S24+ 
  • Galaxy S24 
  • Galaxy S23 Ultra 
  • Galaxy S23+ 
  • Galaxy S23 
  • Galaxy S23 FE 
  • Galaxy S22 Ultra 
  • Galaxy S22+ 
  • Galaxy S22 
  • Galaxy S21 FE 
  • Galaxy S21 Ultra 
  • Galaxy S21+ 
  • Galaxy S21 

Серия Galaxy Z 

  • Galaxy Z Fold Special Edition 
  • Galaxy Z Fold 6 
  • Galaxy Z Fold 5 
  • Galaxy Z Flip 6 
  • Galaxy Z Flip 5 
  • Galaxy Z Fold 4 
  • Galaxy Z Flip 4 
  • Galaxy Z Fold 3 
  • Galaxy Z Flip 3 

Серия Galaxy A 

  • Galaxy A73 
  • Galaxy A55 
  • Galaxy A54 
  • Galaxy A53 
  • Galaxy A35 
  • Galaxy A34 
  • Galaxy A33 
  • Galaxy A25 
  • Galaxy A24 
  • Galaxy A23 
  • Galaxy A15 (LTE+5G) 
  • Galaxy A14 (LTE+5G) 
  • Galaxy A16 (LTE+5G) 

Серия Galaxy Tab 

  • Galaxy Tab S10+ 
  • Galaxy Tab S10 Ultra 
  • Galaxy Tab S9 FE+ 
  • Galaxy Tab S9 FE 
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G) 
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G) 

Серия Galaxy F  

  • Galaxy F55 
  • Galaxy F54 
  • Galaxy F34 
  • Galaxy F15 

Серия Galaxy M 

  • Galaxy M55s 
  • Galaxy M55 
  • Galaxy M54 
  • Galaxy M34 
  • Galaxy M53 
  • Galaxy M33 
  • Galaxy M15 

Напомним, что на Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи.

А еще мы писали про 10 потрясающих возможностей, которые будут доступны в Android 15.

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