10 потрясающих возможностей, которые будут доступны в Android 15

Хотя до официального выпуска Android 15 осталось еще несколько месяцев, большинство новых функций и изменений уже раскрыты благодаря предварительной версии для разработчиков и бета-версиям.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina .

Поддержка спутниковой связи

С момента, когда Apple объявила о поддержке спутниковой связи для iPhone, пользователи Android с нетерпением ожидали появления аналогичной функции. Наконец, Google прислушалась к этим ожиданиям: подтверждено, что Android 15 будет включать эту новую возможность.

С поддержкой спутниковой связи пользователи смогут отправлять SMS-сообщения даже в отсутствии сотовых вышек поблизости.

В Android 15 также предусмотрена возможность использования спутниковой связи приложениями для SMS и предустановленными приложениями RCS (Rich Communication Services) для отправки и получения сообщений. Это означает, что спутниковая связь не будет ограничиваться только экстренными ситуациями, как это реализовано в iPhone.

Вторая версия сборки Android 15 Developer Preview включает поддержку спутниковой связи на уровне операционной системы. Однако пока нет полной уверенности, что эта функция будет реализована на уровне ОС в финальном релизе. Если это произойдет, все смартфоны на Android 15, включая бюджетные модели, будут поддерживать спутниковую связь.

Поддержка спутниковой связи (фото: Gizmochina)

Поиск телефона, находящегося в автономном режиме

Функция "Найти мое устройство" получит значительные улучшения в Android 15. Все устройства с этой версией смогут обмениваться сигналами через Bluetooth, помогая другим пользователям Android находить потерянные телефоны.

Сеть Find My Network будет использовать широковещательные сигналы Android-устройств, которые по сути являются Bluetooth-сигналами.

Близлежащие устройства, входящие в сеть Find My Device, смогут принимать эти сигналы и отправлять зашифрованные данные о местоположении на серверы Google. Расшифровать их смогут только владельцы потерянных устройств или лица с доступом к ключу шифрования.

Как найти телефон, если он не в сети (фото: Х/Mishaal Rahman)

Таким образом, миллиарды Android-устройств, входящих в сеть Find My Device, смогут взаимодействовать друг с другом через Bluetooth и помогать находить потерянные устройства. Если все пройдет успешно, эта сеть для поиска потерянных устройств станет намного больше, чем аналогичная сеть Apple.

Кроме того, Google разрабатывает функцию "Поиск выключенного устройства", которая позволит находить Android-устройства, даже если они выключены.

Однако эта функция требует аппаратной поддержки для включения Bluetooth-контроллера при выключении устройства, поэтому не может быть активирована принудительно на всех устройствах с Android 15 и выше.

Сообщается, что модели Pixel 8 будут поддерживать функцию поиска выключенного устройства после обновления до Android 15. К сожалению, эта функция не будет доступна на более старых устройствах Pixel, включая серию Pixel 7 и Pixel Fold.

"Поиск выключенного устройства" (фото: Android Police)

Состояние батареи

В Android 15 пользователи смогут мониторить состояние заряда своей батареи. Хотя эта возможность впервые была замечена в Android 14 QPR2 Beta 2, она не была полностью реализована и, следовательно, не появилась на устройствах Google Pixel. В Android 15 информация о состоянии батареи будет доступна для всех пользователей.

Со временем аккумулятор теряет емкость, что приводит к уменьшению его способности удерживать заряд. Функция "Здоровье батареи" отображает процент оставшейся емкости аккумулятора, что помогает определить необходимость его замены вовремя.

На смартфонах Apple iPhone подобная функция существует уже много лет, и теперь с выходом Android 15 она появится и на устройствах Android.

Состояние батареи (фото: Android Authority)

Архивация приложений

Функция архивации приложений предоставляет удобство в освобождении места в памяти устройства, удаляя неиспользуемые приложения и сохраняя данные пользователя. Это позволяет восстановить приложение в том состоянии, в котором оно было до удаления, после его повторной установки. Подобная функция также доступна на смартфонах Apple iPhone.

У Google уже существует возможность архивирования приложений через Google Play Store. Однако недостатком этой функции является то, что она не распространяется на приложения, загруженные вне магазина приложений Google Play.

Android 15 внедряет архивацию приложений на уровне операционной системы, что позволяет пользователям архивировать все установленные приложения непосредственно со страницы информации о приложениях.

В Android 15 также предусмотрена возможность автоматической архивации приложений, которые редко используются. После архивации значок приложения становится серым и отображает значок загрузки, при нажатии на который осуществляется переход в Google Play для его загрузки.

Пользователи также могут разархивировать приложение, нажав на кнопку "Восстановить" на странице информации о приложении.

Архивация приложений (фото: Х/Mishaal Rahman)

Заглушение уведомлений

В новой версии операционной системы Android появилась еще одна удобная функция, называемая Notification Cooldown или "заглушение уведомлений". Она автоматически снижает громкость последующих уведомлений от одного и того же приложения, предотвращая таким образом чрезмерное беспокойство пользователей из-за большого количества уведомлений.

Эта функция была обнаружена в первой версии Android 15 Developer Preview, но в первой бета-версии она была скрыта. Вероятно, Google уделяет дополнительное внимание разработке Notification Cooldown перед тем, как представить ее широкой публике.

Кроме того, в последних сборках Android 15 также замечен новый переключатель под названием "Виброзвонок при разблокировке". Его активация предотвращает вибрацию заблокированного устройства при получении последовательных уведомлений от одного и того же приложения. Когда устройство заблокировано, оно будет вибрировать только после получения нескольких уведомлений.

Заглушение уведомлений (фото: Х/Mishaal Rahman)

Режим веб-камеры

На рынке существует ряд приложений от сторонних разработчиков, позволяющих использовать смартфон в качестве веб-камеры для компьютера. Однако, что может быть лучше, чем встроенное решение? Google внедрила эту функцию в релиз Android 14 QPR 1 для смартфонов Pixel, однако результат оказался ниже ожидаемого.

В Android 15 был представлен новый режим высококачественной веб-камеры, который значительно повышает качество видео. В предварительном просмотре веб-камеры появился новый значок "HQ", активирующий этот режим работы веб-камеры.

Он отключает оптимизацию энергопотребления устройства, обеспечивая при этом лучшее качество видео. Активация этого режима может снизить время автономной работы устройства при продолжительном использовании.

Режим веб-камеры высокого качества (фото: Х/Mishaal Rahman)

Частичный общий доступ к экрану

В Android 15 появилась еще одна полезная функция, ориентированная на конфиденциальность - Частичный общий доступ к экрану. Она позволяет пользователям делиться и записывать только одно приложение, не раскрывая всего экрана. Теперь вы можете быть уверены, что случайно не откроете приложение, которое не предназначено для всеобщего обозрения.

Эта возможность впервые появилась в Android 14 QPR 2 на устройствах Pixel, и теперь она стала доступна для всех устройств на Android 15. Новая операционная система также может предложить дополнительные функции приватности, такие как личное пространство и чувствительные уведомления.

Частичный общий доступ к экрану (фото: Х/Mishaal Rahman)

Приложения на весь экран по умолчанию

Благодаря тонким рамкам и большим размерам экрана смартфоны Android могут отображать больше контента, чем раньше. Однако многие приложения не используют всю высоту и ширину экрана для отображения контента. Android 15 решает эту проблему, заставляя все приложения по умолчанию переходить от края к краю, что улучшает пользовательский опыт.

Личное пространство

Android 15 может предложить новую функцию под названием Private Space или "Личное пространство", которая способна обеспечить защиту важных приложений и файлов. Эта функция позволяет создать отдельную приватную зону, куда можно добавить приложения и данные, а также использовать дополнительный пароль или PIN-код для повышения безопасности.

В устройствах Samsung уже присутствует аналогичная функция, известная как "Защищенная папка" (папка Knox).

Пользователи смогут скрыть личное пространство из списка приложений, настроить экран блокировки, устанавливать приложения в личное пространство и удалять его.

Чувствительные уведомления

Мошенничество с одноразовыми паролями (OTP) продолжает нарастать. Одной из главных причин этого являются вредоносные сторонние приложения, получающие доступ к сообщениям. Они способны прочитать все ваши сообщения, включая те, которые содержат одноразовые пароли, и злоупотребить ими в различных злонамеренных целях.

Android 15 вводит новую функцию под названием "Чувствительные уведомления", которая поможет решить эту проблему, предотвращая вредоносным приложениям доступ к вашим OTP.