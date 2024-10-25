Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення Android 15: список

Що відомо про оновлення Android 15

Google запустив обговорення Android 15 у лютому 2024 року, випустивши першу попередню версію наступної версії операційної системи.

Android 15 був випущений на пристроях Google Pixel в середині жовтня, а з'явиться на пристроях Galaxy на початку 2025 року разом з масштабним оновленням One UI 7.0.

One UI 7.0 матиме більш тривалий цикл розробки, ніж попередні оновлення.

Офіційний список пристроїв, що підтримуються, не буде доступний доти, поки Android 15 і One UI 7 не будуть випущені хоча б для одного смартфона Galaxy. Однак можна покладатися на знання про попередні великі оновлення Android та One UI, щоб створити неофіційний список.

Серія Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Серія Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Серія Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Серія Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серія Galaxy M