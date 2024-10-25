Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення Android 15: список

Android 15 обіцяє привнести безліч нових функцій та покращень, і користувачі Samsung з нетерпінням чекають, коли їхні пристрої отримають це оновлення.
Про те, які саме пристрої Samsung сумісні з Android 15 і зможуть скористатися всіма його перевагами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт SamMobile, який публікує новини, оновлення та ресурси, пов'язані з продукцією Samsung.
Google запустив обговорення Android 15 у лютому 2024 року, випустивши першу попередню версію наступної версії операційної системи.
Android 15 був випущений на пристроях Google Pixel в середині жовтня, а з'явиться на пристроях Galaxy на початку 2025 року разом з масштабним оновленням One UI 7.0.
One UI 7.0 матиме більш тривалий цикл розробки, ніж попередні оновлення.
Офіційний список пристроїв, що підтримуються, не буде доступний доти, поки Android 15 і One UI 7 не будуть випущені хоча б для одного смартфона Galaxy. Однак можна покладатися на знання про попередні великі оновлення Android та One UI, щоб створити неофіційний список.
Нагадаємо, що на Android додали функцію, яка зможе захистити смартфон від крадіжки.
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