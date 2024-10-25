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Які пристрої Samsung отримають довгоочікуване оновлення Android 15: список

Повний список пристроїв Samsung, які отримають Android 15 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Android 15 обіцяє привнести безліч нових функцій та покращень, і користувачі Samsung з нетерпінням чекають, коли їхні пристрої отримають це оновлення.

Про те, які саме пристрої Samsung сумісні з Android 15 і зможуть скористатися всіма його перевагами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт SamMobile, який публікує новини, оновлення та ресурси, пов'язані з продукцією Samsung.

Що відомо про оновлення Android 15

Google запустив обговорення Android 15 у лютому 2024 року, випустивши першу попередню версію наступної версії операційної системи.

Android 15 був випущений на пристроях Google Pixel в середині жовтня, а з'явиться на пристроях Galaxy на початку 2025 року разом з масштабним оновленням One UI 7.0.

One UI 7.0 матиме більш тривалий цикл розробки, ніж попередні оновлення.

Офіційний список пристроїв, що підтримуються, не буде доступний доти, поки Android 15 і One UI 7 не будуть випущені хоча б для одного смартфона Galaxy. Однак можна покладатися на знання про попередні великі оновлення Android та One UI, щоб створити неофіційний список.

Серія Galaxy S

  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21

Серія Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A15 (LTE+5G)
  • Galaxy A14 (LTE+5G)
  • Galaxy A16 (LTE+5G)

Серія Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Серія Galaxy F

  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F15

Серія Galaxy M

  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M15

Нагадаємо, що на Android додали функцію, яка зможе захистити смартфон від крадіжки.

А ще ми писали про 10 чудових можливостей, які будуть доступні в Android 15.

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