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На Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи

Понедельник 07 октября 2024 14:37
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На Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи Google начинает развертывание функций защиты от кражи Android (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

После анонса на конференции I/O 2024 в мае, компания Google начинает внедрять три новые функции защиты от кражи для устройств Android 10+ через сервисы Google Play.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Что известно про новую опцию

Чтобы активировать их, найдите пункт "Защита от кражи" в настройках вашего Android-устройства или перейдите на обновленную страницу сервисов Google, вкладка "Все сервисы" и "Безопасность данных и устройства".

Новая страница настроек защиты от кражи описывает "встроенные меры защиты для обеспечения безопасности ваших личных данных в случае кражи устройства".

Блокировка при обнаружении кражи работает с помощью датчиков устройства, Wi-Fi и подключений к умным устройствам. Она определяет, если кто-то резко схватил ваш телефон и убегает, при этом устройство находится в использовании и разблокировано.

Если это будет обнаружено, "экран вашего устройства автоматически заблокируется, чтобы никто не смог получить доступ к вашим личным данным".

На Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражиНа Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи

Активировать функцию можно в настройках (фото: 9to5Google)

Блокировка устройства в автономном режиме срабатывает, "если кто-то украл ваш телефон и отключил интернет, чтобы предотвратить отслеживание местоположения".

Google отмечает два условия:

  • Вы должны активно пользоваться устройством, пока оно разблокировано
  • Экран может быть заблокирован не более двух раз в день

С помощью Удаленной блокировки вы можете посетить сайт android.com/lock после кражи устройства, чтобы позвонить на определенный номер.

Вы вводите свой номер телефона (который подтверждается во время настройки) и отвечаете на контрольный вопрос. Это можно сделать с телефона доверенного лица. Google считает, что эта функция быстрее, чем вход в сервис "Найти устройство".

На Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражиНа Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражиНа Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи

Доступно несколько функций блокировки смартфона при краже (фото: 9to5Google)

У нас также есть материал про 9 способов, которые помогут защитить ваш iPhone от кражи.

А еще мы писали про список предметов из повседневной жизни, которые могут привести к краже личных данных.

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