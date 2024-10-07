На Android добавили функцию, которая сможет защитить смартфон от кражи

После анонса на конференции I/O 2024 в мае, компания Google начинает внедрять три новые функции защиты от кражи для устройств Android 10+ через сервисы Google Play.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Что известно про новую опцию

Чтобы активировать их, найдите пункт "Защита от кражи" в настройках вашего Android-устройства или перейдите на обновленную страницу сервисов Google, вкладка "Все сервисы" и "Безопасность данных и устройства".

Новая страница настроек защиты от кражи описывает "встроенные меры защиты для обеспечения безопасности ваших личных данных в случае кражи устройства".

Блокировка при обнаружении кражи работает с помощью датчиков устройства, Wi-Fi и подключений к умным устройствам. Она определяет, если кто-то резко схватил ваш телефон и убегает, при этом устройство находится в использовании и разблокировано.

Если это будет обнаружено, "экран вашего устройства автоматически заблокируется, чтобы никто не смог получить доступ к вашим личным данным".

Активировать функцию можно в настройках (фото: 9to5Google)

Блокировка устройства в автономном режиме срабатывает, "если кто-то украл ваш телефон и отключил интернет, чтобы предотвратить отслеживание местоположения".

Google отмечает два условия:

Вы должны активно пользоваться устройством, пока оно разблокировано

Экран может быть заблокирован не более двух раз в день

С помощью Удаленной блокировки вы можете посетить сайт android.com/lock после кражи устройства, чтобы позвонить на определенный номер.

Вы вводите свой номер телефона (который подтверждается во время настройки) и отвечаете на контрольный вопрос. Это можно сделать с телефона доверенного лица. Google считает, что эта функция быстрее, чем вход в сервис "Найти устройство".

Доступно несколько функций блокировки смартфона при краже (фото: 9to5Google)