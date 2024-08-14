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Суеверия о курах и петухах, в которые испокон веков верили наши предки

Среда 14 августа 2024 20:30
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Суеверия о курах и петухах, в которые испокон веков верили наши предки Приметы, поверья и суеверия о курицах (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Курицы и петухи были частыми героями народных примет и суеверий с древних времен. Считали, что по поведению этих птиц можно узнать будущее.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий и примет о курицах, в которые верят люди.

Суеверия о курах со всего мира

Древние римляне использовали птиц, чтобы предсказывать военные стратегии и результаты важных событий.

И сегодня существует много суеверий о том, что курицы могут предвидеть будущее, а также приносить удачу или несчастье:

  • Если курица перебежала вам дорогу, это принесет неудачу (Иллинойс, США).
  • Не выбрасывайте волосы из расчески на улицу, потому что они могут запутаться в куриной ножке. Если это произойдет, у вас будет постоянная головная боль (Турция).
  • Если курица запачкалась маслом, скоро пойдет дождь. Это также знак удачной рыбалки (Иллинойс, США).
  • Когда курицы дерутся, это часто предвещает женскую ссору, при этом возраст птиц соответствует возрасту женщин.

Приметы о петухах

Издавна наблюдение за этими птицами, их поведением и звуками используются для предсказания будущего. Существует много примет, связанных с петухами:

  • Услышать крик петуха в сумерках - к неожиданным новостям
  • Если петух запел среди ночи - предсказывает смерть в семье и присутствие ангела смерти над вашим домом
  • Петух кукарекает перед дверью - к вам спешат гости, если стоит в дверях - ждите незнакомца
  • До рассвета не слышно пение петуха - плохой признак, предвещающий опасность
  • Если петух закукарекал в воскресенье на пороге вашего дома - к неудачам
  • Кричащая курица - к несчастью.

Также ранее верили, что крик петуха может указывать на присутствие ведьм на этой улице или в деревне.

Значение петуха и курицы в христианстве

В раннем христианстве курицы и петухи имели особое место. О них упоминается в нескольких притчах из Библии, символизируя разные аспекты духовности и веры. В то же время курица не использовалась как жертвоприношение в Ветхом Завете, что подчеркивает ее особый статус.

Петух, в свою очередь, стал важным символом Святого Петра. Он ассоциируется с рассветом и солнцем, указывая на новое начало и просветление. Папа Григорий I считал петуха "лучшим символом для христианства", поскольку он символизировал пробуждение и слова Христа.

В IX веке Папа Николай I сделал еще один шаг вперед, приняв, что петух должен быть помещен на шпиль или купол каждой церкви, как напоминание о пророчестве о трех изменах Петра.

Раньше мы публиковали гадания на Ореховый Спас 2024 года: как узнать будущее.

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При написании материала были использованы источники: Supernaturally Speaking, Википедия.

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