Суеверия о курах и петухах, в которые испокон веков верили наши предки

Курицы и петухи были частыми героями народных примет и суеверий с древних времен. Считали, что по поведению этих птиц можно узнать будущее.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий и примет о курицах, в которые верят люди.

Суеверия о курах со всего мира

Древние римляне использовали птиц, чтобы предсказывать военные стратегии и результаты важных событий.

И сегодня существует много суеверий о том, что курицы могут предвидеть будущее, а также приносить удачу или несчастье:

Если курица перебежала вам дорогу, это принесет неудачу (Иллинойс, США).

Не выбрасывайте волосы из расчески на улицу, потому что они могут запутаться в куриной ножке. Если это произойдет, у вас будет постоянная головная боль (Турция).

Если курица запачкалась маслом, скоро пойдет дождь. Это также знак удачной рыбалки (Иллинойс, США).

Когда курицы дерутся, это часто предвещает женскую ссору, при этом возраст птиц соответствует возрасту женщин.

Приметы о петухах

Издавна наблюдение за этими птицами, их поведением и звуками используются для предсказания будущего. Существует много примет, связанных с петухами:

Услышать крик петуха в сумерках - к неожиданным новостям

Если петух запел среди ночи - предсказывает смерть в семье и присутствие ангела смерти над вашим домом

Петух кукарекает перед дверью - к вам спешат гости, если стоит в дверях - ждите незнакомца

До рассвета не слышно пение петуха - плохой признак, предвещающий опасность

Если петух закукарекал в воскресенье на пороге вашего дома - к неудачам

Кричащая курица - к несчастью.

Также ранее верили, что крик петуха может указывать на присутствие ведьм на этой улице или в деревне.

Значение петуха и курицы в христианстве

В раннем христианстве курицы и петухи имели особое место. О них упоминается в нескольких притчах из Библии, символизируя разные аспекты духовности и веры. В то же время курица не использовалась как жертвоприношение в Ветхом Завете, что подчеркивает ее особый статус.

Петух, в свою очередь, стал важным символом Святого Петра. Он ассоциируется с рассветом и солнцем, указывая на новое начало и просветление. Папа Григорий I считал петуха "лучшим символом для христианства", поскольку он символизировал пробуждение и слова Христа.

В IX веке Папа Николай I сделал еще один шаг вперед, приняв, что петух должен быть помещен на шпиль или купол каждой церкви, как напоминание о пророчестве о трех изменах Петра.