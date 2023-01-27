Вот эти 3 признака во внешности выдают реальный возраст женщины

С годами все мы хотим выглядеть моложе и многим из нас это хорошо удается. Правильный уход за кожей лица и ряд косметических процедур действительно творят чудеса. Однако выдать наш реальный возраст могут лишь три признака во внешности, которые сперва нам могут показаться незначительными.

О том, какие элементы внешности выдают реальный возраст женщин, рассказываем в материале ниже.

Слишком сухая кожа рук

Существует мнение, что кожа на наших руках на 10 лет старше нашего реального возраста. А все потому, что они часто подвергаются действию моющих или химических средств.

Недостаточно ухоженные руки - это первое, что выдаст ваш возраст. Ведь кожу на лице можно успешно скрыть макияжем, а вот с руками так не удастся.

Сухая кожа мгновенно старит, выглядит сморщенной и акцентирует, что вам уже не 25 лет. Именно поэтому очень важно регулярно увлажнять кожу рук. Лучше всего использовать средства, которые хорошо всасываются и не теряют своего действия после первого мытья рук.

Пигментные пятна

Светлая и однотонная кожа - признак молодости. А вот наличие пигментных пятен воспринимается как маркер возраста. Однако они не всегда могут быть вызваны возрастными изменениями. Иногда они возникают из-за того, что человек слишком много загорает под солнцем.

Следует избавиться от этого легкого косметического дефекта. Воспользуйтесь услугами профессионального пилинга или выведите пятна лазером.

Чтобы они снова не вернулись, не забывайте о солнцезащитных кремах, когда находитесь на улице. Их следует наносить даже, если вы не идете на пляж. Также летом носите широкополые шляпы, чтобы лицо не загорало.

Неудачные брови

Оттенок и форма бровей на самом деле очень важны. Они могут смягчить черты лица и омолодить, а могут вам зрительно добавить с десяток лет.

Эксперты советуют забыть о четких бровях, равномерно заполненных цветом. Выбирайте формы, которые максимально близки к естественным.

И помните главное правило - у блондинок брови должны быть от нескольких тонов темнее, у брюнеток - на тон-два светлее.