Мастер по ремонту назвал бытовую технику, которая чаще всего ломается

Мы ежедневно пользуемся бытовой техникой: телевизор, электрочайник, плита, микроволновка, бойлер и т. д. Эти приборы стали неотделимой частью современной жизни, поэтому они также требуют внимания хозяев в случае неисправностей. А если не хотите часто отдавать приборы в сервисные центры, всегда выбирайте качественную продукцию.

Какие бытовые приборы чаще всего ломаются

Владимир отмечает, что очень часто клиенты приходят с неисправностями именно в дешевых приборах.

"Что легко пришло - легко ушло. Для достижения низкой цены производители, к сожалению, часто экономят на качестве и используют менее долговечные материалы", - рассказывает он.

Особенно это касается малоизвестных брендов, которые могут не нести перед своими потребителями ответственность, которую несут известные компании. К тому же стоимость устройства оказывает влияние и на срок его работы.

"Один из ключевых факторов (в сроке работы - ред.) - это ресурс, заложенный в прибор на этапе проектирования и изготовления. Чаще всего это связано со стоимостью техники. Более доступные по цене приборы обычно имеют ограниченный ресурс и меньший срок службы", - объясняет специалист.

Сколько ориентировочно стоит ремонт

Хатунцев говорит, что сумма ремонта может существенно меняться в зависимости от региона, типа неисправности и т. д. Минимальная стоимость может в среднем стартовать от 200 гривен.

"Если вы предпочитаете ремонт дома без необходимости транспортировки техники в сервисный центр, стоимость такого ремонта вырастет еще минимум на 200 гривен", - считает эксперт.

Максимальная цена ремонта может быть очень высокая, ведь зависит от покупки деталей, работы мастера и типа неисправности. В некоторых случаях ремонт может быть даже нецелесообразным.

"Если стоимость ремонта превышает 50% стоимости нового прибора, часто стоит рассмотреть вариант покупки нового устройства. Однако, существуют исключения. Например, когда аналогичное устройство больше недоступно на рынке или другие модели не соответствуют интерьеру, размерам. В таких случаях ремонт может быть единственным доступным вариантом", - говорит Владимир.

Однако если вы не хотите часто тратиться на ремонт, соблюдайте эти несколько правил:

строго следуйте рекомендациям в инструкции к каждому прибору. Речь идет о правильных условиях эксплуатации, допустимых нагрузках и режимах работы.

регулярный и правильный уход за устройствами. Чистота и сухость прибора значительно увеличивают срок службы техники.

тщательный выбор техники. Учитывайте ее характеристики, стоимость и производителя, ознакомьтесь с отзывами других пользователей.

Как уберечь технику от перепадов напряжения

Эта причина неисправностей может стать едва ли не самой распространенной с появлением графиков отключений. Из-за частого включения и выключения механизм может не выдержать и дать сбой.

Поэтому если у вас будет четкий график, выключайте заранее все электроприборы, а включайте только когда возобновится электроснабжение.

Кроме того, сегодня на рынке есть стабилизирующая техника, которая берет на себя все скачки напряжения или резкое выключение. Это может быть инвертор с автоматикой, автоматически переключающий один источник напряжения на другой.

Цены на разные типы инверторов (скриншот: Styler)

А на ту технику, которая должна работать без остановки (котел, бойлер и т. п.) можно покупать источники бесперебойного питания.