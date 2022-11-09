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Как студенты со статусом ВПЛ могут учиться на бюджете - пошаговая инструкция

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Среда 09 ноября 2022 14:07
Как студенты со статусом ВПЛ могут учиться на бюджете - пошаговая инструкция Студенты со статусом ВПЛ могут учиться бесплатно (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно правительство Украины утвердило алгоритм действий, по которому студенты из временно оккупированных территорий или со статусом ВПЛ могут перевестись на бюджетную форму обучения.

Как это можно сделать - смотрите пошаговую инструкцию в материале Styler.

Кто имеет право перевестись из контрактной формы обучения на бюджетную?

Студенты, проживающие на временно оккупированных территориях, в районе проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации. В список входят также студенты, выехавшие с таких территорий.

Кроме того, сюда также входят дети погибших защитников Украины, участники боевых действий и их дети и лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

Обратите внимание, что действие постановления распространяется на студентов, которые были зачислены на контракт до 2021 года включительно и получают такую степень образования впервые.

Какие документы нужны для ВПЛ и студентов из ВТО?

Чтобы стать на бюджет, нужно предоставить выписку из реестра территориального общества и документ об образовании, полученном в заведении вашего общества.

Выписка должна подтверждать сведения о месте жительства лица по состоянию на 24 февраля 2022 года или содержать информацию о зарегистрированном месте жительства или о снятии с него на основании сведений ДМС.

А документ об образовании может быть полезным, если информации в упомянутом реестре нет или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года.

Как студенты со статусом ВПЛ могут учиться на бюджете - пошаговая инструкция

Как студенты могут перевестись на бюджет (фото: Freepik)

Куда предоставлять документы?

Надо обратиться с заявлением к руководителю своего учебного заведения. Выш осуществляет верификацию поданных документов и вносит информацию о студенте в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле "Соискатели образования".

Обратите внимание, что перевод на места государственного заказа студентов может быть осуществлен в 2023 году.

На какие бюджетные места будут принимать таких студентов?

Переводы будут осуществляться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема госзаказа.

Ранее мы сообщали, что студенты готовят отсрочку от мобилизации.

Читайте также подробнее, кто может рассчитывать на бюджетную форму обучения.

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