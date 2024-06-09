Без чемоданов и переплаты за багаж: как путешествовать с одним рюкзаком
Путешествия часто сопровождаются долгим и утомительным сбором чемоданов, а также неприятными сюрпризами в виде непредвиденных доплат за "перевес" в аэропорту. Однако если вы хотите отдохнуть и не тратить лишние деньги, попробуйте уместить весь свой багаж в один рюкзак. Это лишь кажется сложным, все очень просто.
Как путешествовать с одним рюкзаком и взять все самое важное, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Реально ли отправиться в отпуск без большого багажа
В путешествия не нужно брать много вещей, особенно если вы не планируете оставаться в другой стране или городе надолго. Все необходимое можно уместить в рюкзак, так вы точно будете знать, что ваш багаж не потеряют, а все необходимое будет под рукой.
Чтобы путешествовать с рюкзаком учитывайте эти 6 основных правил:
- подбирайте удобный и вместительный рюкзак, вам нужен вариант, предназначенный именно для путешествий, а не для прогулок или учебы
- уточняйте правила перевоза ручной клади именно в той авиакомпании, услугами которой будете пользоваться. Зная параметры и точные размеры, вы точно сможете подобрать идеальный рюкзак, который заменит чемодан
- соберите капсулу одежды. Берите только то, что действительно будете носить. Часто достаточно двух пар штанов, трех футболок, удобной обуви и нескольких аксессуаров, вы сможете комбинировать вещи и не переживать из-за того, что в путешествии вам нечего надеть
- используйте органайзеры. Они помогут вам "разбить" багаж на несколько частей, что существенно облегчит поиск вещей в рюкзаке. Кроме этого, так вы сможете хранить грязные вещи отдельно от чистых
- правильно складывайте одежду. Попробуйте скручивать вещи, а не складывать их "квадратиками", так вы сэкономите место и сможете взять куда больше одежды
- не берите полноразмерные средства для ухода и косметику. Купите маленькие баночки для шампуня, а также переберите косметичку. В путешествия не нужно брать большие палетки теней и несколько оттенков пудры. Берите лишь то, что нужно для легкого макияжа.
Как собрать рюкзак для путешествий (иллюстрация: freepik.com)
Что нужно положить в рюкзак для путешествий - многие об этом забывают
Однако одежда и косметика не самое главное из того, что вам нужно брать с собой в отпуск. В зависимости от того, куда именно вы отправляетесь, список вещей может меняться. Однако существуют пункты, без которых не обойтись:
- документы
- деньги и банковская карта
- зарядное устройство и повербанк
- универсальная аптечка и лекарства, которые необходимы именно вам
- салфетки, туалетная бумага, тампоны или прокладки для женщин
- головной убор и средства для защиты кожи от солнца (если вы отправляетесь в теплые страны или путешествуете летом)
- средства от комаров и других насекомых (если вы едете в лес или будете гулять в горах).
К слову, ранее мы уже рассказывали, почему в аэропорту теряются чемоданы и как от этого уберечься.
Помимо этого, недавно стало известно, где украинцы будут отдыхать за границей и сколько стоят туры.
Во время написания материала были использованы источники: CNN, сайт "Городок.City".