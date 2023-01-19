"На мне загорелась куртка": отец одного из малышей детского сада в Броварах рассказал об "армагеддоне"
18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет. На данный момент известно о 18 погибших, в том числе 3 детей. Житель Броваров Николай Антонов в момент ЧП вместе со своим маленьким сыном находился в здании детского садика.
О подробностях трагического происшествия он рассказал "Фактам".
Детали трагедии в Броварах
Николай Антонов с сыном в то утро только пришел в садик, через некоторое время раздался взрыв. Мужчина с ребенком чудом остались живы.
"Я успел открыть шкафик для одежды, и вдруг услышал странный гул. Воспитательница сказала, что это очень похоже на звук "шахидов". Но воздушной тревоги не было. Я сказал, что сейчас посмотрю. Подошел к окну, открыл занавеску и увидел, как прямо на нас со стороны "Эпицентра" летит махина красно-серого цвета. Это был вертолет. Он летел прямо на нас. И в следующую секунду я понял, что он не летит, а падает. "Убегайте! — успел закричать. — Падайте на пол!" - рассказал Николай.
В Броварах упал вертолет (фото: РБК-Украина)
Мужчина описывает происходящее, как настоящий "армагеддон".
"Взрывной волной меня откинуло от окна. То же самое произошло с папой другого мальчика, который тоже был рядом.Получилось, что вертолет врезался в противоположную часть нашего здания. А в нас полетели его горящие обломки. На мне загорелась куртка. Я начал искать сына. Нашел — он чудом не пострадал. На папе другого мальчика, и на нескольких других детях тоже загорелась одежда…", - вспоминает украинец.
Потом пожар начался в комнате, где находился отец с сыном. Они успели выбежать на улицу.
"Там творился настоящий армагеддон. Все в огне, все горит… Если я правильно понял, вертолет врезался в крышу садика, после чего его отбросило и он, перелетев через часть здания, где находились мы, врезался в подъезд жилого дома. Это просто чудо, что мой сын и другие дети, которые находились в нашей комнате, не пострадали. Я получил ожоги, но это ерунда по сравнению с тем, что случилось с другими людьми", - резюмировал он.
Что известно о трагедии сейчас
В результате авиакатастрофы погибло руководство Министерства внутренних дел. В частности:
- Денис Монастырский - министр
- Евгений Енин - первый замминистра
- Юрий Лубкович - государственный секретарь МВД.
По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, руководство МВД направлялось в одну из горячих точек.
СБУ сообщила, что начала производство из-за падения вертолета в Броварах. В настоящее время рассматриваются три версии трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.
По состоянию на 15:45, 18 января, были завершены поисково-спасательные работы.
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