ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За какие медицинские услуги беременные не должны платить: список

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 14:49
За какие медицинские услуги беременные не должны платить: список За что беременным не нужно платить в больнице (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Беременность - лучшая пора ожидания новой жизни. Будущим мама нужно бережно относиться к медицинским обследованиям и не пренебрегать приемами у врача. Также важно знать, за какие услуги в больнице не нужно платить.

Об этом сообщает НСЗУ в Telegram.

Нужно ли платить за УЗИ

Программа медгарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Это предусмотрено пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях", и за это НСЗУ платит средства медучреждениям, где предоставляются услуги беременным.

В рамках пакета предусмотрено ультразвуковое исследование:

  • УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием допплерографии минимум дважды;
  • трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия;
  • УЗИ внутренних органов.

Поэтому предназначенные гинекологом УЗИ для беременной являются безвозмездными.

Отмечается, что все анализы и исследования в рамках пакета беременности пациентке назначает гинеколог. Потому эти услуги предоставляются амбулаторно.

Что нужно знать о стационаре

Если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар.

Если женщина обратилась в отделения самостоятельно или она была доставлена каретой экстренной медицинской помощи, то направление не нужно. Женщину примут и бесплатно окажут такую помощь:

  • наблюдение;
  • обследование;
  • лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов;
  • питание.

Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Ранее врач рассказывала, в каких случаях тест на беременность покажет ложный результат.

Также мы писали, какие "девичьи" процедуры можно делать во время беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
вагітна жінка беременность