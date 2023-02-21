Врач объяснила, в каких случаях тест на беременность покажет ложный результат

Каждая женщина очень беспокоится, когда делает тест на беременность. Особенно сильные эмоции она испытывает, когда оказывается, что тест ошибся. На это может повлиять несколько факторов.

Об этом сообщила гинеколог София Волк в Instagram .

Несмотря на большой выбор тестов на беременность, принцип действий у них один - определить уровень гормона ХГЧ.

Почему тест показывает отрицательный результат

Тест сделан слишком рано

Обычно на тестах пишет, что они правдивы с первого дня задержки менструации, но не всегда это так работает.

Врач советует брать высокочувствительные тесты на беременность, которые определяют уровень ХГЧ от 10 мОД/мл. К тому же лучше тест делать утром.

Просроченный тест

Также может случиться так, что вы приобретете просроченный тест или тот, который хранился в ненадлежащих условиях. Поэтому обязательно проверяйте срок годности.

Избыток жидкости в организме

Гинеколог говорит, что с вечера не стоит пить много жидкости перед тестированием.

Прием гормональных препаратов

Гормональные препараты, сосудосуживающие, мочегонные и транквилизаторы могут повлиять на гормональный фон и исказить результат теста.

"Если зачатие произошло незадолго до начала менструации, гормон еще не успел достичь нужной концентрации в моче", - говорит врач.

Ошибочно положительный результат

Послеродовой период

Следует помнить, что ХГЧ присутствует во время беременности и 3-4 недели после родов.

Замершая беременность

После замершей беременности уровень ХГЧ не может резко снизиться, поэтому определенное время может определяться.

Прием препаратов

В частности, во время подготовки к ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению) принимаются препараты стимуляции овуляции. Конкретно они могут увеличивать уровень ХГЧ.

По словам врача, если тест отрицательный, то следует повторить его через 3-4 дня. Наиболее информативными считаются цифровые и планшетные тесты